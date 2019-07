BERLIN (dpa-AFX) - Im Kanzleramt in Berlin ist am Donnerstagabend zum dritten Mal das Klimakabinett der Bundesregierung zusammengekommen.



Unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten die zuständigen Fachminister Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Verkehr, bei Gebäuden und in der Landwirtschaft. Entscheidungen wurden nicht erwartet. Die Sitzung des Klimakabinetts könnte sich bis in den späten Abend ziehen.

Ins Zentrum der Debatte ist die Frage gerückt, ob der Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 einen Preis bekommen soll. Dies würde Tanken und Heizen mit Öl und Gas verteuern. Vor den Beratungen sorgte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) für Wirbel. Sie sprach sich dafür aus, Fliegen teurer zu machen.

Die Bundesregierung hat angekündigt, bis September ein Paket für mehr Klimaschutz vorzulegen, damit Klimaziele 2030 erreicht werden. Vor dem Kanzleramt demonstrierten rund 40 Menschen auf einen Aufruf der Nichtregierungsorganisation Campact hin für mehr Klimaschutz. Sie skandierten etwa: "Klima wird zerstört, wenn ihr uns nicht hört."/ted/hoe/DP/he