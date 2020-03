Klimagesetz der EU-Kommission nicht ausreichend für Klimaneutralität 2050

Berlin (ots) - Kommender Entwurf des EU-Klimagesetzes bleibt weit hinterErwartungen zurück - DUH fordert Emissionsbudget auf Basis der Wissenschaft,Abschaffung fossiler Subventionen, Verbot fossiler Infrastrukturförderung undunabhängigen Sachverständigenrat - Mitgliedstaaten und Europäisches Parlamentmüssen jetzt nachbessernDer Deutschen Umwelthilfe (DUH) fehlen bei dem von der Europäischen Kommissionvorgeschlagenen EU-Klimagesetz essentielle Bestandteile für die Umsetzung derKlimaneutralität bis 2050. Der DUH liegt eine Vorabversion des Gesetzentwurfs,der morgen veröffentlicht wird, vor.Das Gesetz soll als übergeordneter Rahmen für die EU-Klimapolitik dafür sorgen,dass alle Wirtschaftssektoren und Politikbereiche auf das Ziel derTreibhausgasneutralität hinwirken. Die Kommission plant, sich weitreichendeBefugnisse hinsichtlich der Bestimmung klimapolitischer Zwischenziele ab 2030 zugeben. Ein verbindliches EU-Emissionsbudget ist im Gesetz nicht verankert, auchgibt es keinen unabhängigen Sachverständigenrat, um die EU-Klimapolitikwissenschaftlich zu begleiten.DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner kommentiert: "Das Klimagesetzkann in seiner aktuellen Form nicht als das fehlende Dach der europäischenKlimapolitik dienen. Die Kommission hat die Chance verpasst, verbindlicheZwischenziele festzulegen und eindeutig klimaschädliche Praktiken, wie dieFörderung einer fossilen Infrastruktur zu beenden. Es obliegt jetzt demEuropäischen Parlament und den Mitgliedstaaten aus dem Vorschlag einzukunftsfähiges Klimagesetz zu machen. Mit der ab Juli beginnendenEU-Ratspräsidentschaft muss sich Deutschland für eine zügige Anhebung derEU-Klimaziele und ein starkes Klimagesetz einsetzen."Der Gesetzesvorschlag ist mit nur elf Artikeln und zwölf Seiten außergewöhnlichkurz für ein Gesetz dieser Tragweite. Neben dem Ziel der Klimaneutralität istdie einzig große Neuerung eine weitreichend neue Kompetenz der Kommission, ab2030 klimapolitische Zwischenziele zu bestimmen. Die Kommission plant, diesekünftig per delegierten Rechtsakt zu erlassen. Auch die Mechanismen zurAusrichtung aller Politikbereiche auf die Klimaneutralität bleiben wenigkonkret. Die Kommission will zwar jeden neuen Gesetzesvorschlag auf seineVereinbarkeit mit der Klimaneutralität prüfen. Eindeutig klimaschädlichePraktiken wie fossile Subventionen oder die Finanzierung neuer Gasinfrastrukturwerden jedoch nicht angegangen.Dazu Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz: "Die Klimazieleder EU müssen sich an einem Emissionsbudget ausrichten, das mit dem 1,5 GradZiel kompatibel ist. Notwendig ist dafür eine Emissionsminderung von mindestens65 Prozent bis 2030 und die Erreichung der Treibhausgasneutralität schondeutlich vor 2050. Wissenschaftliche Kriterien sollten die Basis für dieZwischenziele sein und von einem unabhängigen Sachverständigenrat überprüftwerden."Hintergrund:Der Gesetzesentwurf ist von der Kommission für den 04. März 2020 angekündigt. Ersoll direkt am Folgetag im Ratstreffen der EU-Umweltminister und imUmweltausschuss des Parlaments diskutiert werden. Nach dem ordentlichenGesetzgebungsverfahren der EU müssen das Parlament und der Rat sich auf einengemeinsamen Text einigen. Diese Verhandlungen werden sich voraussichtlich nocheinige Monate hinziehen. Die DUH fordert die europäischen Ko-Legislatoren auf,diese Zeit zur Stärkung des EU-Klimagesetzes zu nutzen.Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deConstantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz0160 4334014, zerger@duh.deDUH-Pressestelle:Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4536323OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell