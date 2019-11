Klimagerechtigkeit ist Voraussetzung für Frieden/ Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) verabschiedet Kundgebung zum Thema Frieden

Hannover (ots) - Klimagerechtigkeit ist ein Schwerpunkt der Kundgebung derEKD-Synode zum Thema "Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und desFriedens." "Für den Frieden in der Welt ist Klimagerechtigkeit eine unabdingbareVoraussetzung", heißt es in dem heute verabschiedeten Text."Wir müssen dringend sorgsamer mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen",erläutert Irmgard Schwaetzer, die Präses der EKD-Synode. "Das ist eine Frage derinternationalen Gerechtigkeit. Dieser Aspekt gerät in der aktuellen Diskussionoft in den Hintergrund, er ist aber von zentraler Bedeutung. Denn von den Folgendes Klimawandels sind die Ärmsten der Armen im globalen Süden besondersbetroffen. Der Klimawandel verschärft bestehende Konflikte und ist eine nicht zuunterschätzende Fluchtursache. Frieden kann es ohne nachhaltige Entwicklungnicht geben."Die Kundgebung geht auch auf den innergesellschaftlichen Frieden ausführlichein. Lohndumping und die Verlagerung von Arbeitsplätzen, Altersarmut undsteigende Mieten weckten zunehmend Ängste. Die Kirche habe die Aufgabe, sich mitdiesen Problemen auseinanderzusetzen, um damit auch verkürzenden populistischenArgumentationen, Extremismus und Gewaltbereitschaft vorzubeugen. "Dafür müssenRäume für konstruktive Lösungen eröffnet werden", heißt es in dem Text."Zunehmend belasten auch Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sowieRechtspopulismus und Rechtsextremismus das gesellschaftliche Klima. Dem mussentgegnet werden: Rassismus und Ausgrenzung widersprechen dem christlichen Gebotder Nächstenliebe und der Würde des Menschen. Verbale und physische Verrohungund Gewalt dürfen keine Mittel der politischen, weltanschaulichen und religiösenAuseinandersetzung sein."In ihrer Kundgebung geht die EKD-Synode auch auf die aktuellen Herausforderungendurch die Autonomisierung von Waffen und durch Cyber-Angriffe ein. Sie sprichtsich dafür aus, bei der Cyber-Abwehr vor allem zivile Strukturen und defensiveMaßnahmen zu stärken. Zur Vermeidung beziehungsweise Regelung von Konflikten imCyberraum sei es notwendig, auf Grundlage ethischer Kriterien einvölkerrechtlich verbindliches Cyberrecht zu entwickeln und einzuführen.Mit Blick auf Atomwaffen hält der Kundgebungstext fest, es habe sich gezeigt,dass der Atomwaffenbesitz nicht vor Angriffen mit konventionellen Waffenschütze. Dabei nimmt die Synode auch Bezug auf die in Büchel gelagertenUS-Atomwaffen. "Dass auch vom deutschen Boden (Büchel) atomare Bedrohungausgeht, kann uns nicht ruhig lassen. Die Tatsache, dass es noch immer ca.16.000 Atomsprengköpfe auf der Welt gibt und in den vergangenen Jahren keineAbrüstung im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrages gelungen ist, zeigt, dass derAtomwaffenverbotsvertrag überfällig ist." Abschließend heißt es zu diesem Punkt:"Vertrauen ist die Grundlage jeder Friedenspolitik und der Schlüssel zunuklearer Abrüstung."Die Kundgebung zum Schwerpunktthema finden Sie unterhttps://www.ekd.de/kundgebung-ekd-synode-frieden-2019-51648.htmHannover, 13. November 2019Pressestelle der EKDKatharina RatschkoÜber die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenzeines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 10. bis 13. November inDresden. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungenund Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates derEKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushaltund die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitzvon Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Ratesder EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof HeinrichBedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformiertenund unierten Landeskirchen. 21,1 Millionen evangelische Christinnen und Christenin Deutschland gehören zu einer der rund 14.000 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell