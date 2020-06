Klimagerät von Hisense erhält als weltweit erstes Produkt Frischluft-Zertifizierung der JQA

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Die Quality Assurance Organization of Japan (JQA), die staatlich autorisierte Zertifizierungsorganisation Japans, hat kürzlich nach einer Serie von professionellen Testreihen in den Bereichen "Luftvolumen (Air Volume)" und "Grad der CO2-Minderung (CO2 Reduction Rate)" bescheinigt, dass das Hisense Fresh Master Klimagerät vollständig den Industriestandards des japanischen Markts entspricht. Hisense, Chinas führende Marke für Haushaltsgeräte, hat damit als erste Klimaanlagen-Marke der Welt die JQA-Frischluft-Zertifizierung erhalten.Die Testergebnisse der JQA zeigen, dass das Hisense X8 Split-Floor-Klimagerät für den Bodeneinsatz und das Hisense X8 Split-Klimagerät für den Wandeinsatz die strengen Industriestandards des japanischen Markts in Bezug auf die beiden Hauptindikatoren "Luftvolumen (Air Volume)" und "Grad der CO2-Minderung (CO2 Reduction Rate)" erfüllen. Das Hisense Fresh Master Klimagerät ist außerdem das weltweit erste Produkt, das die Frischluft-Zertifizierung des JQA erhält.Das Hisense Fresh Master X8 Split-Klimagerät für den Bodeneinsatz verbindet auf kreative Weise Klimatisierung, Frischluft und Luftreinigung in einem Produkt. Die Frischluftmenge kann bis zu 150 m³/h betragen. Das Gerät kann die Kohlendioxidkonzentration in Innenräumen effektiv reduzieren, den Sauerstoffgehalt innerhalb von 3 Minuten erhöhen, und sowohl das H1N1-Influenzavirus als auch das HFMD EV71-Virus wirksam entfernen. Seit dem Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2020 haben immer mehr Kunden die Bedeutung von gesunder Luft in Innenräumen erkannt, und das Fresh Master Klimagerät hat sich allmählich zur ersten Wahl bei den Käufern entwickelt.Es ist allgemein bekannt, dass der japanische Markt bei der Frischluftnorm sehr strikt ist. Japan hat im Jahr 2003 Belüftungssysteme mit Frischluft in das Baunormengesetz (The Building Standards Law) aufgenommen, und den Einbau von rund um die Uhr aktiven Belüftungsanlagen vorgeschrieben. Dass die Klimageräte von Hisense in der Lage sind, die Frischlufttests für den japanischen Markt mit seiner ausgereiften Technologie und seinem strengen Standard zu bestehen, ist ein zweifelsfreier Beleg für die technische Stärke des Hisense Fresh Master Klimageräts.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1197361/JQA.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1197360/Hisense.jpgPressekontakt:Wei Liang+86-17561699879Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77572/4636800OTS: Hisense GroupOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell