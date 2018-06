Klimafreundliche Wärmeversorgung (FOTO)

Krefeld (ots) -Am 5. Juni ist Tag der Umwelt. Das Motto in diesem Jahr: "Wirhaben nur eine Erde - deshalb: Ressourcen schützen!". Verbraucherkönnen auf vielen Wegen einen Beitrag leisten. Ein Ansatzpunkt: dereffiziente Einsatz von Energie für Heizung und Warmwassererzeugung.Mit BioLPG, biogenem Flüssiggas, ist jetzt ein netzunabhängigerBrennstoff verfügbar, der umwelt- und klimafreundliches Heizenermöglicht."BioLPG ist durch und durch ein sauberer und nachhaltigerEnergieträger", sagt Jobst-Dietrich Diercks, Geschäftsführer vonPrimagas. Das Unternehmen vertreibt seit Ende April biogenesFlüssiggas bundesweit exklusiv. Der Brennstoff ist regenerativ, erwird aus organischen Rest- und Abfallstoffen sowie nachwachsendenRohstoffen gewonnen. So ermöglicht BioLPG eine CO2-Ersparnis von biszu 90 Prozent gegenüber konventionellem Flüssiggas. Schon LPG istumweltfreundlich: Es emittiert beispielsweise bis zu 15 Prozentweniger CO2 als Heizöl. Außerdem hinterlassen herkömmliches undbiogenes Flüssiggas bei ihrer Verbrennung kaum Asche, Ruß oderFeinstaub. Weil sie rückstandslos verdampfen, dürfen beideBrennstoffe auch in Hochwasser- und Wasserschutzgebieten eingesetztwerden."Mit BioLPG tragen Verbraucher von heute auf morgen aktiv zumSchutz der Umwelt bei", sagt Jobst-Dietrich Diercks. Hausbesitzer,die bereits mit Flüssiggas heizen, können auf BioLPG umsteigen, ohneihre Anlage umrüsten zu müssen. Denn der biogene Brennstoff istchemisch identisch mit seiner konventionellen Variante. Verbraucherkönnen ihn daher in bereits bestehenden Flüssiggasanlagen verwendenund im selben Behälter lagern. Außerdem haben sie die Wahl, BioLPGentweder zu 100 Prozent einzusetzen oder anteilig dem herkömmlichenFlüssiggas beizumischen. Darüber hinaus eignet sich der biogeneBrennstoff für den Einsatz in vielen weiteren modernen Heizsystemenwie Gasbrennwertthermen oder Blockheizkraftwerken.Dabei ermöglicht Primagas nicht nur seinen Kunden,umweltfreundlich zu heizen - das Krefelder Unternehmen übernimmt auchselbst Verantwortung und ist seit 2017 vollständig klimaneutral.Primagas beteiligt sich an zertifizierten Klimaschutzprojekten undkompensiert so CO2-Emissionen, die sich im eigenen Geschäftsbetriebsowie bei Lieferungen nicht vermeiden lassen. (Weitere Informationenüber BioLPG finden Sie unter www.BioLPG.de)Über das Unternehmen:PRIMAGAS gehört zu den führenden Flüssiggas-Anbietern inDeutschland. Der TÜV NORD attestierte PRIMAGAS mit dem Siegel"Geprüfte Service- und Montagequalität" als erstemFlüssiggas-Versorger in Deutschland hohe Qualität in gleich dreiBereichen: Service, Kundenzufriedenheit und Montagestandards. Damitist PRIMAGAS in der Branche der ideale Partner für allePrivathaushalte und Betriebe, die auf saubere Energien setzen. Rund240 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sowie weit über 3.000Vertriebspartner für den technischen Kundendienst beraten kompetentin allen Fragen rund um das Flüssiggas. Durch eine bundesweiteTransportlogistik mit Zwischenlagern für mehrere Tausend TonnenFlüssiggas steht PRIMAGAS für eine zeitnahe und sichere Versorgung.PRIMAGAS ist Teil der internationalen Initiative "AußergewöhnlicheEnergie" und ist stolz darauf, mit Flüssiggas eine besondersvielseitige und umweltschonende Energie zu vertreiben.Pressekontakt:Kontakt PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG:Nicole GorkeLuisenstraße 11347799 KrefeldFon 02151 852319Fax 02151 852340nicole.gorke@primagas.dewww.primagas.dePRIMAGASc/o Ketchum Pleon GmbHBahnstraße 240212 DüsseldorfFon 0211 9541 2564primagas@ketchumpleon.comOriginal-Content von: PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell