Klimafreundliche Kraft- und Brennstoffe können fast eine halbe Million neue Arbeitsplätze schaffen / Studie: Globale Win-win-Situation durch neue Energieträger

Berlin/Hamburg (ots) - Ein wachsender Weltmarkt für erneuerbareKraft- und Brennstoffe, die Mineralöl und Erdgas zunehmend ergänzen,wird sich für die deutsche Wirtschaft und potenzielle Partnerländersehr positiv auswirken. Nach Effizienzsteigerungen und dem Ausbau derinländischen Ökostrom-Erzeugung sind Importe erneuerbarer Energie ausLändern mit günstigeren Produktionsbedingungen ein Standbein für einezukünftige bezahlbare Energieversorgung in Deutschland. Die heimischeWirtschaft übernähme in einem globalen Markt für alternative Kraft-und Brennstoffe dann die Rolle eines Technologie-, Maschinen- undAnlagenexporteurs. Dadurch würden sich hierzulande zusätzlicheWertschöpfungseffekte von jährlich im Schnitt bis zu 36,4 MilliardenEuro sowie bis zu 470.000 neue Arbeitsplätze bis 2050 ergeben. Zudiesem Ergebnis kommt die Studie "Synthetische Energieträger -Perspektiven für die deutsche Wirtschaft und den internationalenHandel" von Frontier Economics und dem Institut der deutschenWirtschaft (IW) Köln.Will Deutschland seine klimapolitischen Ziele für 2050 erreichen,müssen Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas zunehmendtreibhausgasneutral werden. Möglich wäre das durch die Herstellungund den Import erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe. "Eine autarkeEnergieversorgung Deutschlands ist auch nach der Energiewendeunrealistisch - das ergibt sich schon allein aus der faktischbegrenzten Standortverfügbarkeit für Anlagen zur erneuerbarenStromerzeugung", erklärt Dr. Jens Perner, Associate Director beiFrontier Economics und einer der Autoren der Studie.Deutschland führt bei SchlüsseltechnologienZur Herstellung zunehmend treibhausgasneutraler Brenn- undKraftstoffe können verschiedene Pfade genutzt werden. Derzeit sindbiomassebasierte Produkte auf dem Markt erhältlich, die bereits heuteTreibhausgasminderungen aufweisen. Durch den Einsatz von erneuerbaremWasserstoff können Raffinerieprodukte mit wenigerTreibhausgasemissionen produziert, aber auch biomassebasierteProdukte hydriert werden. Der Bedarf an erneuerbaren Kraft- undBrennstoffen wird weltweit allerdings derart groß sein, dasszukünftig auch synthetische Brenn- und Kraftstoffe aus regenerativerzeugtem Wasserstoff und CO2 als Kohlenstoffquelle, auch Power-to-X(PtX) genannt, benötigt werden.Großer Bedarf an industriellen AnlagenAllein die weltweite Nachfrage nach PtX kann gemäß des in derStudie untersuchten Referenz-Szenarios bis zum Jahr 2050Größenordnungen von 20.000 Terrawattstunden oder mehr erreichen - dasentspräche in etwa der Hälfte der heutigen weltweiten Nachfrage nachRohöl. Diese Menge würde einen großen Bedarf an industriellen Anlagenauslösen. Dazu gehören etwa Elektrolyseure zur Wasserstofferzeugungund Anlagen zur Herstellung flüssiger Kraft- und Brennstoffe. "DiePtX-Produktion würde überwiegend in Ländern stattfinden, die imHinblick auf Wind- und Solarstromproduktion bessere Bedingungen alsDeutschland bieten. Dennoch wirkt sie sich auch auf die heimischeWirtschaft positiv aus, da diese bei wichtigen Schlüsseltechnologienbereits heute führend ist", so Perner.Für Deutschland ergeben sich so laut Studie zusätzlicheWertschöpfungseffekte in Höhe von jährlich insgesamt rund 36,4Milliarden Euro bis 2050. Im selben Zeitraum würden hierzulandeinsgesamt bis zu 470.000 neue Arbeitsplätze insbesondere imMaschinen- und Anlagenbau geschaffen. Ein wichtigerBeschäftigungseffekt, gerade im Hinblick darauf, dass im Zuge derEnergiewende in Deutschland anderswo Arbeitsplätze wegfallen könnten."Durch den Aufbau neuer Industrien bieten sich aber auch fürPtX-Erzeugerländer große Chancen. Gerade für entwicklungsbedürftigeRegionen, aber auch für Schwellenländer, könnten sich dadurch neueEntwicklungsperspektiven ergeben", so Perner. Zudem verschaffe derExport erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe auch jenen Ländern einezusätzliche Perspektive, die gegenwärtig vor allem fossiles Öl undGas ausführen.Zusätzliche Option für die EnergiewendeErneuerbare Kraft- und Brennstoffe sind ein wirksamerLösungsbeitrag für den globalen Klimaschutz. Um deren ökonomische undökologische Vorteile nutzen zu können, sind jedoch erheblicheInvestitionen nötig. Diese Investitionen setzen langfristigverlässliche Rahmenbedingungen voraus. Die Studienautoren empfehlendaher eine rechtzeitige politische Weichenstellung. Aktuell ist zumBeispiel die Anrechnung erneuerbarer Kraftstoffe bei derCO2-Flottenregulierung für Pkw und Nutzfahrzeuge dringend geboten,wie auch Dr. Kurt-Christian Scheel, Geschäftsführer des Verbands derAutomobilindustrie (VDA), meint: "Um die Energiewende zu meistern,brauchen wir technologieoffene Lösungen. Daher ist es wichtig, nebender Elektromobilität und anderen alternativen Antrieben auch denEinsatz erneuerbarer Kraftstoffe voranzutreiben. Die Politik solltehierfür zügig für die passenden Voraussetzungen sorgen."Auftraggeber der Studie "Synthetische Energieträger - Perspektivenfür die deutsche Wirtschaft und den internationalen Handel" sind:Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO), MEW MittelständischeEnergiewirtschaft Deutschland sowie UNITI Bundesverbandmittelständischer Mineralölunternehmen. 