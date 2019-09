Klimaforscher Latif kritisiert Klimapaket

KIEL (dts Nachrichtenagentur) - Der Klimaforscher vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Mojib Latif, hat das Klimapaket der Bundesregierung kritisiert. Es verdiene den Namen Klimapaket gar nicht, sagte Latif am Donnerstag dem Deutschlandfunk. "Es nutzt ja nichts, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir aus Kohle und aus Atomkraft aussteigen. Wir können das schneller machen, das wissen alle, und die Welt blickt auf Deutschland, und deswegen wäre es so wichtig gewesen, hier wirklich auch einen großen Wurf zu machen", so der Klimaforscher weiter.

Die Frage sei, ob es wirklich um das Klima gehe oder um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Beim vorgelegten Klimapaket habe sich die Union durchgesetzt. "Vor allen Dingen der Wirtschaftsflügel der Union" habe sich "hier massiv durchgesetzt", sagte Latif. Der geplante CO2-Preis von zehn Euro sei nach Meinung der Experten "lächerlich". Anders könne man "das nicht mehr bezeichnen", so der Klimaforscher weiter. "Um eine Lenkungswirkung zu entfalten, hätte er mindestens bei 50 Euro liegen müssen", sagte Latif dem Deutschlandfunk. Am Freitag hatte die Bundesregierung ein Konzept zum Klimaschutz vorgelegt. Nach Kritik der Opposition zeigten sich SPD und Union gesprächsbereit für Nachbesserungen.

