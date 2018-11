BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor der Weltklimakonferenz hat der Wissenschaftler Mojib Latif eine ernüchternde Vorhersage für den Erfolg des Umweltschutzes gegeben. "In den nächsten Jahrzehnten wird die Erderwärmung in jedem Fall weitergehen", sagte der Klimaforscher dem "Mannheimer Morgen" (Freitagsausgabe). Um die Temperaturzunahme unter zwei Grad zu begrenzen, müsse der CO2-Ausstoß in den kommenden zehn Jahren um etwa 45 Prozent sinken.

Seit 1990 sei der weltweite Ausstoß der Treibhausgase allerdings explodiert, so Latif weiter. Dennoch hoffe er, dass die 2015 in Paris beschlossenen Weltklimaziele doch noch erreicht würden: "Andererseits passieren immer wieder Dinge in anderen Bereichen, von denen man vorher nie gedacht hätte, dass sie so schnell Realität werden. Nehmen Sie den Mauerfall oder den Atomausstieg. Das hätte man vorher nie für möglich gehalten. Deswegen will ich dann doch die Hoffnung nicht ganz aufgeben", sagte der Forscher. Ärgerlich sei, dass es Lösungen gebe, die aber nicht umgesetzt würden. Bei der UN-Klimakonferenz vom 3. bis 14. Dezember in Polen beraten Regierungsvertreter, wie die Ziele des 2015 in Paris verabschiedeten Weltklimaabkommens eingehalten werden können.

