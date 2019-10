Klimafolgen als Schwerpunkt bei Delegiertenversammlung / 170 Feuerwehr-Führungskräfte tagen in Saarbrücken / Ministerpräsident spricht

Berlin (ots) - Wie beeinträchtigen Klimafolgen die Feuerwehren?Mit welchen Herausforderungen müssen die Einsatzkräfte in denkommenden Jahren rechnen? Mit dieser Thematik beschäftigen sich 170Feuerwehrangehörige aus ganz Deutschland bei der 66.Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) inSaarbrücken am Samstag, 26. Oktober 2019. Neben denFeuerwehr-Führungskräften werden auch weitere Gäste aus Politik,Wirtschaft und Verwaltung erwartet. Tobias Hans, Ministerpräsidentdes Saarlandes, und der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradtwerden sich in Grußworten an die 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmerwenden. Fachliche Impulse gibt Marie-Luise Beck, Geschäftsführerindes Deutschen Klima-Konsortium e.V., mit ihrem Vortrag.Die Delegiertenversammlung tagt am Samstag, 26. Oktober 2019, ab10.30 Uhr, in der Congresshalle Saarbrücken (Hafenstraße 12, 66111Saarbrücken). Zuvor findet ab 09.00 Uhr in der Ludwigskirche (AmLudwigsplatz 11, 66117 Saarbrücken) ein Ökumenischer Gottesdienststatt. Bereits am Freitag, 25. Oktober 2019, lädt derLandesfeuerwehrverband Saarland zum Länderabend. Ein Empfang beimOberbürgermeister sowie Tagungen von Präsidium und Präsidialratrunden den Deutschen Feuerwehr-Verbandstag in Saarbrücken ab.Der Deutsche Feuerwehrverband dankt der Daimler AG sowie derTelekom Deutschland GmbH für die freundliche Unterstützung.Hinweis für die Presse: Wir bitten um formlose Akkreditierung fürdie Delegiertenversammlung bis Mittwoch, 23. Oktober 2019, 16.00 Uhr,per E-Mail an darmstaedter@dfv.org.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell