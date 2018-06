Klimaanlagen in Gebäuden: Filter und Wasser regelmäßig wechseln lassen / TÜV Rheinland: Hygiene-Inspektion alle zwei beziehungsweise drei Jahre notwendig / Wartung und Reinigung vom Fachmann

Köln (ots) - Drückende Hitze führt bei vielen Menschen unteranderem zu Konzentrationsstörungen und Schlafproblemen. Klimaanlagenschaffen zuhause und am Arbeitsplatz Abhilfe. Lüftungsanlagen sorgenfür die notwendige Luftqualität, sind hierbei besonders fürAllergiker eine große Hilfe und bringen angenehme Kühlung.Spezialisten schon bei der Planung mit hinzuziehenKlimaanlagen in Gebäuden können im Wesentlichen in zentrale unddezentrale Systeme unterteilt werden. Bei Letzteren ist in jedem Raumeine ein- und ausschaltbare Einheit angebracht, mit der sich dieTemperatur regeln lässt. Bei zentralen Lüftungsanlagen sind diesogenannten Vollklimageräte hinsichtlich ihrer Leistung vielseitig.Sie heizen und kühlen, be- oder entfeuchten die Luft und filternluftfremde Partikel wie Pollen und Staub heraus. Ein mitunterkomplexes System, bei dem bereits bei der Planung Spezialistenhinzugezogen werden sollten, da diese gesamtheitlich diewirtschaftlichen, umwelttechnischen und hygienischen Gesichtspunktekennen. Ist die Anlage installiert, übernehmen unabhängige Fachleutewie Bausachverständige von TÜV Rheinland die Inbetriebnahme-Prüfung,welche beispielsweise aus einer Abnahme nach Baurecht und derHygiene-Erstinspektion gemäß der VDI-Richtlinie 6022-1 besteht.Wartung für Effizienz und Gesundheit wichtigKlimaanlagen arbeiten nur dann effizient, wenn sie regelmäßiginstand gehalten und gewartet werden. Denn ohne regelmäßigeLuftfilterkontrollen und -wechsel steigt das Risiko, dass sich Keimewie Bakterien und Schimmelpilze in der Anlage einnisten und beimBetrieb in die Raumluft gelangen. "Grundsätzlich muss der hygienischeZustand von Lüftungsanlagen alle zwei beziehungsweise drei Jahreermittelt und bewertet werden", erklärt Dr. Ralf Kämmerer, Expertefür Klimaanlagen bei TÜV Rheinland. Bei Lüftungsanlagen mitLuftbefeuchtung kann möglicherweise ein zusätzlicher Hygienemangeldurch verkeimtes Befeuchterwasser auftreten, daher ist besonders aufeinen einwandfreien Hygienezustand zu achten. Auch unabhängigePrüfdienstleister kontrollieren, ob Fachbetriebe die Wartungsarbeitenordnungsgemäß durchgeführt haben. "Energiesparend und hygienischsollte die Klimaanlage sein, damit sie dauerhaft leistungsfähig,sauber und vor allem sicher funktioniert", so Kämmerer. Der Experteempfiehlt außerdem, Gebäude so gut es geht zu beschatten, damit Hitzeerst gar nicht erst hineingelangt und Kosten gespart werden können.Bei dezentralen Anlagen sollte regelmäßig das Fenster zum Kurzlüftengeöffnet werden. Zentrale Anlagen sorgen selbstständig für denLuftaustausch - hier können die Fenster geschlossen bleiben.Die aktuellen Presseinformationen sowie Fotos und Videos erhaltenSie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet:www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Nicole Krzemien, Presse, Tel.: 0221/806-4099Original-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell