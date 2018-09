Klimaanlage oder Ventilator von der Steuer absetzen - geht das? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Deutschland schweißgebadet: Die Republik litt in den vergangenenWochen unter einer Hitzewelle. Wer sich in dieser Zeit eine mobileKlimaanlage oder einen Ventilator gekauft hat, kann die dabeiangefallenen Kosten eventuell von der Steuer absetzen. DerLohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erklärt,wie's funktioniert.Ob man den Kauf einer mobilen Klimaanlage oder eines Ventilatorszur Kühlung der eigenen vier Wände steuerlich geltend machen kann,hängt von einer entscheidenden Frage ab: Erkennt das Finanzamt einheimisches Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung an - oder nicht? Wenndas Homeoffice anerkannt wird, lassen sich laut VLH-Experten in derRegel auch die Ausgaben für das jeweilige Klimagerät alsWerbungskosten angeben, wenn mit diesem das häusliche Büro gekühltwird.Der Fiskus akzeptiert ein heimisches Arbeitszimmer im Allgemeinenunter folgenden Bedingungen:- Der klar abgrenzbare Raum muss büromäßig eingerichtet sein.- Er muss ausschließlich oder nahezu ausschließlich für beruflicheoder betriebliche Zwecke genutzt werden. Eine Arbeitsecke ineinem anderen Zimmer, das - wie beispielsweise das Wohn- oderEsszimmer - auch privaten Wohnzwecken dient, zählt nachVLH-Angaben nicht.Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, steigt dieWahrscheinlichkeit, dass der Fiskus das häusliche Büro und somit auchdie Kosten für das in diesem Zusammenhang angeschaffte Kühlungsgerätakzeptiert. Wichtig ist nun noch die Frage, wie genau das heimischeArbeitszimmer genutzt wird. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten:1. Kein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber: Bis zu 1.250 Euro pro Jahrfürs Homeoffice absetzenLehrer, Außendienstmitarbeiter oder Handelsvertreter: DerMittelpunkt ihrer Tätigkeit liegt zwar außerhalb der Wohnung, abersie haben oft keinen eigenen Arbeitsplatz beim Arbeitgeber. Ist diesder Fall, so lassen sich die tatsächlich getragenen Kosten für einheimisches Arbeitszimmer absetzen - allerdings laut VLH-Experten nurbis zu einem Höchstbetrag von 1.250 Euro pro Jahr.Der Höchstbetrag ist an die jeweilige Person gebunden. Dasbedeutet: Wer eventuell mehrere Arbeitszimmer an verschiedenen Ortenunterhält, kann trotzdem nur maximal 1.250 Euro pro Jahr geltendmachen. Wird hingegen ein heimisches Arbeitszimmer von mehrerenPersonen genutzt, so können diese den VLH-Fachleuten zufolge jeweilsbis zu 1.250 Euro pro Jahr in der Steuererklärung eintragen, wenn siedie jeweiligen Kosten auch wirklich getragen haben. Das kann zumBeispiel bei einem Lehrerehepaar der Fall sein.2. Homeoffice als Zentrum der Tätigkeit: Kosten fürs heimischeBüro unbegrenzt absetzenWenn das heimische Büro das Zentrum des Jobs ist und der Berufnicht außerhalb der häuslichen Sphäre ausgeübt wird, lassen sich dietatsächlich getragenen Kosten für das Homeoffice unbegrenztsteuerlich absetzen.Wichtige Frage: Wie hoch sind die Anschaffungskosten?Falls der Fiskus das heimische Arbeitszimmer und die Aufwendungenfür das dafür angeschaffte Klimagerät als Werbungskosten anerkennt,ist noch eine Frage wichtig: Wie teuer war die jeweilige Anlage? Vonder Antwort hängt ab, auf welche Weise man die Ausgaben geltendmachen kann. Dabei muss folgender Grenzwert beachtet werden:- Kosten bis 952 Euro brutto: Falls das Klimagerät inklusiveMehrwertsteuer bis zu 952 Euro gekostet hat, so lassen sich denVLH-Spezialisten zufolge die kompletten Kosten (inklusiveMehrwertsteuer) sofort als Werbungskosten absetzen. Das gilt fürKäufe, die ab 01.01.2018 getätigt wurden. Vorher betrug derentsprechende Grenzwert 487,90 Euro brutto.- Kosten über 952 Euro brutto: Lagen die Aufwendungen für dasKlimagerät inklusive Mehrwertsteuer über 952 Euro (ab01.01.2018) beziehungsweise über 487,90 Euro (vor 01.01.2018),sind die Ausgaben abzuschreiben. Das bedeutet, dass man dieAnschaffungskosten auf eine bestimmte Nutzungsdauer gleichmäßigverteilen muss.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)ist mit mehr als 950.000 Mitgliedern und bundesweit rund 3.000Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLHstellt zudem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Vondrei zertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zweivon der VLH.1972 gegründet, erstellt die VLH für ihre Mitglieder dieEinkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichenBeratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Hinweis: Diese Pressemitteilung ersetzt keine individuellesteuerliche Beratung zu dem behandelten Thema.Pressekontakt:Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitFritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a. d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: https://www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell