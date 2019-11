Klimaaktivistin Thunberg findet Mitfahrgelegenheit nach Europa

HAMPTON (dpa-AFX) - Klimaaktivistin Greta Thunberg hat eine umweltschonende Mitfahrgelegenheit von den USA nach Europa gefunden.



Wie die 16-jährige Schwedin am Dienstagabend auf Twitter mitteilte, werde sie mit Bekannten auf einem Katamaran von der Ostküste der USA nach Europa segeln, um dort noch an der UN-Klimakonferenz in Madrid im Dezember teilzunehmen. Die "La Vagabonde" des australischen Paars Riley Whitelum und Elayna Carausu solle demnach schon am Mittwoch ablegen./cha/DP/zb