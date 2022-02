Klimaaktivisten blockieren Köhlbrandbrücke in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen einer Demonstration mehrerer Klimaaktivisten ist die Hamburger Köhlbrandbrücke am Montagmorgen gesperrt worden. Die Polizei bat alle Verkehrsteilnehmer auf Twitter, die Brücke über einen Arm der Süderelbe zu umfahren. Die kleine Gruppe "Aufstand der letzten Generation" will sich eigenen Angaben zufolge mit ihren scharf kritisierten Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung und für mehr Klimaschutz einsetzen. Sie fordert von der Bundesregierung ein Lebensmittelrettungsgesetz. Demonstranten hatten sich dabei auch mit Sekundenkleber und Bauschaum an der Straße festgeklebt.

Nach Blockaden auf Autobahnen hatte die Initiative am Sonntag eine Ausweitung ihrer Aktionen auf Häfen und Flughäfen angekündigt, falls es bis zum Abend keine konkrete Zusagen der Regierung zur Umsetzung eines Lebensmittelrettungsgesetzes geben sollte. Für ihr Vorgehen erntete die Gruppe scharfe Kritik nicht nur von Autofahrern, sondern auch aus der Politik, weil Verkehr und Menschen gefährdet werden könnten. Keine politische Forderung rechtfertige es, rechtsstaatliche Grenzen zu brechen, hieß es zudem. Die Polizei stellte Dutzende Strafanzeigen./cgl/DP/eas