Klima und Lade-Dilemma der E-Autos rütteln die Politik auf / Alternative mit Neutrino-Technologie und Automodell Pi immer mehr im Fokus (FOTO)

Berlin (ots) -Von Klaus Wieland und Kerstin HeiseNun wird auch die Politik aufmerksam: Die Fortschritte derNeutrino Energy Group und des Automodells Pi einerseits und dieNachteile des bisherigen Konzepts der Elektromobilität rüttelnendlich Spitzenpolitiker in Berlin auf.Prof. Dr. Günther Krause, ehemaliger Bundesverkehrsminister unterBundeskanzler Helmut Kohl, bestätigt, dass die Ansätze derNeutrino-Technologie im Bundeskanzleramt sowie in derCDU-Bundesparteizentrale angekommen sind.Allein der lang erhoffte, aber weit verfehlte Durchbruch derE-Mobilität in Deutschland zwingt immer mehr Politiker, nach Auswegenzu suchen. Von den insgesamt 47 Millionen Pkw, die in Deutschlandzugelassen sind, sind nur rund 400.000 E-Autos. Damit liegtDeutschland weit hinter den Planungen. Auch die Anreize mitKaufprämien brachten kaum Erfolg.Sollte die Zahl der E-Autos in den nächsten Jahren auf mehrereMillionen Fahrzeuge steigen, ist allein wegen der mangelndenLademöglichkeiten das Fiasko vorprogrammiert. Wegen der kurzenReichweiten und der langen Ladedauer müssten die Autobahnraststättenmit Ladestationen in der Größenordnung von Fußballfeldern ausgebautwerden. Die teilweise umweltschädliche Herkunft des Stroms alsTreibstoff für E-Fahrzeuge ist ein weiterer Nachteil, den weder diePolitik noch die Automobilindustrie in den Griff bekommen.Aus diesen Gründen sowie aus dringendem Handlungsbedarf in derKlimapolitik beginnt allmählich auch die Bundespolitik, sich mitnaheliegenden Alternativen zu befassen. Holger Thorsten Schubart, CEOder Neutrino Energy Group, empfindet es als Glücksfall, dassausgerechnet Deutschland von einer promovierten Physikerin regiertwird, die für technische Fragen Verständnis hat.Die Neutrino Energy Group, ein deutsch-amerikanisches Forschungs-und Entwicklungsunternehmen, arbeitet an der Entwicklung des KonzeptsPi. Das revolutionäre und weltweit patentierte Modell macht sich diejüngsten Erkenntnisse der Physik zunutze, wonach Neutrinos, die alssogenannte Geisterteilchen unablässig aus dem All strömen und allesdurchdringen, etwas Masse besitzen und Wechselwirkung zeigen. Somitlässt sich ein Teil dieser Energie durch speziell hergestellteMetamaterialien in Gleichstrom umwandeln. Die zunächst extremschwache Wechselwirkung wird durch die besondereMaterialeigenschaften mit extrem großer physikalischer Oberflächeausreichend kompensiert."Unser nächstes großes Entwicklungsziel ist die Elektromobilitätmit Hilfe der Neutrinovoltaic-Technologie und unserer Marke Pi. DieseTechnologie wird Probleme der heutigen E-Autos - wie langeLadezeiten, ungenügendes Ladesäulennetz und insbesondere dieVerwendung 'unehrlichen' Strom aus der Verbrennung fossilerBrennstoffe - nicht mehr kennen. Diese Technologie wird sich daherauch bei anderen Automobilherstellern durchsetzen", istPhysik-Professor R. Strauss, Wissenschaftlicher Beirat der NeutrinoEnergy Group, überzeugt. "Es ist dringend Zeit, mit denMissverständnissen und Mythen aufzuräumen. Bei derNeutrinovoltaic-Technologie werden selbstverständlich keine Neutrinoseingefangen, sondern es geht um Mikro-Vibrationen, die durch dienichtsichtbaren natürlichen und künstlichen Strahlenspektren inNanokohlenstoffkristallen entstehen. Im übrigen auch durchElektrosmog."Die Neutrino Energy Group wird nun in erster Linie den deutschenAutobauern ihre Technologie anbieten, um deren Ladesäulen-Problematikzu lösen. Dabei geht es um sehr leichte Elektrofahrzeuge, derenKarosserie nicht aus Aluminium besteht, sondern aus Karbon. DiesesKohlenstoffverbundmaterial ist nicht nur extrem leicht, sondernermöglicht auch die problemlose Integration der Energiewandler. Somitkann der gesamte Fahrzeugkörper für die Energiewandlung genutztwerden.Die Energiewandler haben die Funktion eines Kleinkraftwerkes imFahrzeug selbst. Die Tiefe der Karosserie ist ausreichend groß, umdie notwendige Energiemenge auf der Basis derNeutrinovoltaic-Technologie wandeln zu können. Dadurch lässt sich derStrom für den Fahrzeugantrieb sogar während der Fahrt bereitstellen.Prof. Strauss weist auf einen weiteren Aspekt hin: "Jeder weiß,wie sehr sich ein Fahrzeug in der Sonne oder sogar im Schattenaufheizt. Manchmal wird es so heiß, dass man nicht einmal mehr dieHand darauf legen kann. Die Energie, die dafür benötigt wird,entspricht mehr als dem durchschnittlichen Energiebedarf einervierköpfigen Familie für einen ganzen Monat zum Kochen. Wenn dieNeutrinovoltaic-Zellen in der Karosserie warm werden, steigern sichdie atomaren Schwingungen, und es wird mehr Energie gewandelt. DieElektrofahrzeuge Pi lassen also auch diese Energie nicht mehrungenutzt verstreichen."Ex-Verkehrsminister Günther Krause ergänzt: "Die Elektromobilitätmacht dann erst wirklich Sinn, wenn wir in Zukunft keine'Monsterbatterien' mehr brauchen, die durch 'unehrliche Energie',also durch Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugten Strom, geladenwurden. Wir brauchen vielmehr eine Pi-Kraftwerkslösung im Auto. Diesewandelt permanent während der Fahrt und insbesondere auch im StandEnergie. Ladestationen werden damit in Zukunft nicht mehr benötigt.Da kann man wirklich sagen: Wir schaffen das."