Klima schützen - Kohle stoppen: Umweltverbände fordern konkretes Ausstiegsszenario

Berlin (ots) - Fünf Tage vor der "Stop Kohle"-Demonstrationfordern die Umweltverbände einen raschen, konsequenten undsozialverträglichen Ausstieg aus der Nutzung der Kohle. Details dafürmuss die von der Bundesregierung eingesetzte Kohle-Kommissionausarbeiten, die heute in einer Woche zum ersten Mal tagen wird. DieZeit drängt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),Campact, Greenpeace und die NaturFreunde Deutschlands sind sicher: Umdie schlimmsten Folgen der Klimakrise noch abzuwenden, bleiben nurnoch wenige Jahre. Daher werden am Sonntag tausende Menschen inBerlin und an anderen Orten in Deutschland mit schwarz bemaltenHänden auf die Straßen gehen."Das Endspiel um die Kohle hat begonnen", sagt Uwe Hiksch von denNaturFreunden Deutschlands, Anmelder der Demo. "Wir wollen denklimabewussten Vertreterinnen und Vertretern der Kohle-KommissionRückenwind geben, damit die Forderung nach einem schnellenKohleausstieg festgeschrieben wird. Mit einer bunten und kreativenDemonstration werden die Menschen unsere Forderung 'Kohle stoppen!'ins Regierungsviertel tragen und sich für einen aktiven Klimaschutzeinsetzen. Gemeinsam werden wir eine Demonstration organisieren, ander sich vom Kleinkind bis zu Seniorinnen und Senioren allebeteiligen können", so Hiksch auf der heutigen Pressekonferenz derVerbände."Wir brauchen endlich ein starkes Signal aus Deutschland", fügtStefan Krug von Greenpeace an. "Klimaforscher warnen, dass diePolkappen schneller schmelzen als erwartet, in Deutschland wird derKlimawandel in Überflutungen und Wetterextremen sichtbar. Dochwährend EU-Staaten wie Italien und Großbritannien schon denKohleausstieg bis 2025 beschlossen haben und Kraftwerke abschalten,laufen in Deutschland selbst die schmutzigsten Uralt-Kohlemeiler rundum die Uhr weiter und produzieren gewaltige Stromüberschüsse. Wirwerden in der Kohle-Kommission darauf drängen, dass Deutschland denKlimavertrag von Paris einhält und spätestens bis 2030 aus der Kohleaussteigt.""Zwei Drittel der Deutschen wollen einen raschen Ausstieg", sagtHubert Weiger, Vorsitzender des BUND. "Die Bevölkerung will, dass dieKlimaziele, insbesondere das Ziel für 2020, eingehalten werden unddafür ist der Kohleausstieg unumgänglich. Jetzt haben wir die Chance,eine breite gesellschaftliche Akzeptanz in dieser Frage zu erreichen.Das Pariser Klimaabkommen gibt das Ausstiegs-Tempo vor und dieBundesregierung muss für einen gerechten Strukturwandel sorgen."Christoph Bautz, Campact: "Deutschland steht auf internationalerBühne völlig blamiert da - die Regierung muss eingestehen, dass sieihr Klimaziel 2020 krachend verfehlt. Damit rächen sich die Jahre desNichtstuns und Wegschauens. Jetzt hilft nur noch eines: 20 Gigawattund damit die Hälfte der Kohlemeiler müssen bis 2020 vom Netz gehenund spätestens 2030 muss Schluss sein mit dem ganzen Kohle-Irrsinn.Dafür gehen wir am Sonntag mit Tausenden auf die Straße."Am 26. Juni 2018 trifft sich die Kohle-Kommission zu ihrer erstenSitzung. In dem 31-köpfigen Gremium sind BUND und Greenpeacevertreten.Hinweis an die Redaktionen:Start der Demonstration "Stop Kohle" ist am Sonntag, 24. Juni2018, um 12 Uhr vor der Bühne im Kanzleramt (Richtung SchweizerBotschaft). Die Strecke führt über Reinhardt-, Luisen- undScheidemannstraße zurück zur Abschlusskundgebung wieder vor demKanzleramt. Details zum Ablauf finden Sie hier:https://www.stop-kohle.de/ablauf/Bilder des Zentralmotivs der Demonstration - die schwarzen Händevor dem Kanzleramt - finden Sie hier:https://www.flickr.com/photos/campact/albums/72157691916618110 oderhttps://www.flickr.com/photos/uwehiksch/sets/72157696844526824(Aktionen vom 30.5.2018 und 6.6.2018) Sie können die Fotos zuMedienzwecken kostenlos verwenden.Pressekontakt:Sigrid Wolff, BUND, presse@bund.net, Tel.: 030 275 86425 (auch mobil)Svenja Koch, Campact, koch@campact.de, Tel.: 04231 957 590 (auchmobil)Susanne Neubronner, Greenpeace, sneubron@greenpeace.org,Tel.: 0171 5690576Samuel Lehmberg, NaturFreunde Deutschlands, lehmberg@naturfreunde.de,Tel.: 030 29773265Original-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell