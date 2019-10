Klima - die grosse Transformation / Werden Wetter- und Klimaereignisse berechtigt instrumentalisiert?

Wittnau (ots) - Macht das so alles Sinn, was gerade passiert? Dasin einem undurchsichtigen Umfeld, das überwiegend durch Politiker undJournalisten, bestimmt wird, zu beurteilen, ist den wenigstenMitmenschen möglich. Die Webseite "Klima - die große Transformation -www.klima-diegrossetransformation.de", gibt nun ihrem Leser dieMöglichkeit sich eine eigene Meinung zu bilden.Der Einfluss der Menschheit auf das Klima ist unumstritten und daßwir ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, auch. Der kritischeBeobachter bekommt allerdings das Gefühl, daß heute jedesaußergewöhnliche Wetterereignis als Anzeichen einer kommendenKlimakatastrophe instrumentalisiert wird und Diskussionen wieAktivitäten wenig faktenbasiert erfolgen. Dazu stellt die Webseitewww.klima-diegrossetransformation.de eine Auswahl öffentlichzugänglicher wissenschaftlicher Arbeiten und Medieninformationen zurVerfügung. Der Leser soll damit in die Lage versetzt werden, zubeurteilen, in welchem Umfang die langfristigen Investitionen vonBillionen Euros die damit verbundenen Risiken und Nachteileaufwiegen. Darum werden auch die Auswirkung auf die Wirtschaft sowiedie Einschränkungen der persönlichen Freiheit näher betrachtet. DerAutor, Werner Köppen ist Physiker, der in der freien Wirtschaft imEntwicklungs-, Marketing- und Qualitätsmanagement tätig war.Pressekontakt:Werner Köppen, kontakt@klima-diegrossetransformation.deOriginal-Content von: Werner Köppen, übermittelt durch news aktuell