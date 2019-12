Klima/Wissenschaft Leopoldina-Präsident Haug sieht Klimapaket als ersten, wichtigen Schritt

Halle (ots) - Für den neuen Präsidenten der Nationalen Akademie derWissenschaften Leopoldina in Halle, Gerald Haug, ist das Klimapaket derBundesregierung ein wichtiger erster Schritt. Immerhin werde damit jetzt einCO2-Preis von 25 Euro pro Tonne ab 2021 als Steuerungsinstrument etablierte,sagte Haug der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag). Diesermüsse aber weiterentwickelt werden, am besten gleich auf europäischer Ebene. Vonden Beratungen der Weltklimakonferenz in Madrid habe man nicht mehr erwartenkönnen, meinte der Klimaforscher. Bei einem Treffen mit 26 000 Teilnehmern undeinem Vetorecht für einzelne Regierungen, "die derzeit nicht zu einerkonstruktiven Zusammenarbeit beim Klimaschutz bereit sind", sei einambitionierter Konsens praktisch nicht möglich. Abseits der großen Gipfel bewegesich aber unglaublich viel.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4471133OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell