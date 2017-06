Klima-Streit: Schulz droht Trump mit Konsequenzen für Handel

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat US-Präsident Donald Trump mit Konsequenzen für die Handelsbeziehungen gedroht, falls er aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigt.



Beim WDR-Europaforum in Berlin verwies der SPD-Chef am Donnerstag darauf, dass sich US-Unternehmen bei einem Ausstieg anders als die europäische Konkurrenz nicht an Klima-Auflagen halten müssten. "Das ist eine Wettbewerbsverzerrung, gegen die man sich nur so wehren kann, dass man in einem Handelsvertrag dann sagt: Wer Zugang zu unserem Markt haben will, (...) der muss auch die Standards respektieren."

Bei einer Pressekonferenz in der Parteizentrale sprach Schulz von einem "dramatischen Vorgang". Es sei ein bitterer Befund, "dass ein Land wie die Volksrepublik China, ein Einparteienstaat autoritärer Art, in der Klimapolitik uns näher steht als die Vereinigten Staaten von Amerika". Dass sich die USA als größter Emittent von Treibhausgasen neben den EU-Staaten aus einem "zynischen Kalkül des amtierenden Präsidenten" heraus aus der Verantwortung ziehen könnten, sei eine "sehr sehr schlechte Nachricht für die gesamte Welt", beklagte Schulz. "Deshalb hoffe ich, dass dieser Mann sich gegebenenfalls noch eines Besseren besinnt."

Trump will am Donnerstagabend deutscher Zeit (21.00 Uhr MESZ) seine Entscheidung verkünden. Das Pariser Klimaabkommen soll die gefährliche Erderwärmung bremsen und so dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere mildern. Einzigartig ist der Pakt, weil bisher fast alle Länder beteiligt sind./mfi/jac/DP/jha