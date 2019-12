Klima-Risiko-Index: BdB fordert Sofortprogramm für Stadtgrün in Höhe von 2 Milliarden Euro / Deutschland auf Platz 3 der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder weltweit (FOTO)

Berlin (ots) - Laut einer Studie der Umweltorganisation Germanwatch gehörtDeutschland zu den drei am stärksten von Extremwetter betroffenen Ländernweltweit. Die starke Hitzewelle von 2018 habe in Deutschland 1200 Todesopfergefordert und Dürreschäden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verursacht. Zusammenmit den Orkantiefs "Friederike" und "Fabienne" sei ein Gesamtschaden in Höhe von4,5 Milliarden durch Wetterextreme entstanden."Die Ergebnisse des aktuellen Klima-Risiko-Indexes sind absolut alarmierend", soMarkus Guhl, Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen (BdB), derdie EU-geförderte Kampagne "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa"durchführt. "Es werden dringend Anpassungsstrategien benötigt, um diesernegativen Entwicklung Einhalt zu gebieten. Der BdB fordert daher einSofortprogramm für Stadtgrün in Höhe von 2 Milliarden Euro."In den deutschen Städten gebe es viele leere Pflanzlöcher, sogenannteBaumscheiben, die bepflanzt werden können. "Es ist an der Zeit, diese altenBaumstandorte konsequent zu ersetzen und damit nutzbar zu machen. BeiNeupflanzungen sollten wir unser bestehendes Baumsortiment durch neue,widerstandsfähige Baumsorten ergänzen, die sehr gut an die Bedingungen derZukunft angepasst sind." Diese Zukunfts- oder Klimabäume zeichnen sich aus durcheine hohe Trockenstresstoleranz und Hitzeresistenz, aber auch Frosthärte undinsgesamt eine geringe Anfälligkeit für Schädlinge und Krankheiten."Außerdem sollten Planer verstärkt über die Vorteile von Fassaden- undDachbegrünungen nachdenken, die Häuser im Sommer merklich kühlen. Auch Anreizezur Pflanzung von Insektennährgehölzen für private Gärten sollten geschaffenwerden." Diese Gehölze geben Insekten und anderen Kleinstlebewesen Nahrung undRückzugsmöglichkeiten."Wir haben genug geredet, nun ist es Zeit zu handeln. Wir fordern daher einenRunden Tisch mit Planern, Bauwirtschaft, Bauministerium und Baumschulern für dieZukunft grüner Städte im Klimawandel", so Guhl abschließend.Über "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa":Die Kampagne "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa" wurde vom europäischenBaumschulverband ENA (European Nurserystock Association) initiiert. Ihr Ziel istes, kommunale Entscheider, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten sowie Garten- undLandschaftsbauer für eine grüne Stadtentwicklung zu begeistern. In Deutschlandwird die Kampagne vom Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. durchgeführt. DerBdB repräsentiert Deutschland als eines von sieben Teilnehmerländern nebenBelgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden.Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.:Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigungund Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nachinnen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. DieBranche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einemjährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in15 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine undmittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigensich unter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffenLeben". Seit 1993 ist der BdB zusammen mit weiteren Verbänden des GartenbausGesellschafter der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an derPlanung und Umsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und InternationalenGartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.Pressekontakt:Kerstin Kuchmetzki (BdB) | Referentin für VerbandskommunikationTel. 030-240 86 99-24 | kuchmetzki@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deFranziska Weck (BdB) | Projektkoordinatorin "Grüne Städte für einnachhaltiges Europa"Tel. 030-240 86 99-46 | weck@gruen-ist-leben.dewww.thegreencity.eu/de | www.gruen-ist-leben.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126784/4460044OTS: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell