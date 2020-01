Klima.Metrix: CO2-Fußabdruck für Unternehmen auf Knopfdruck

Berlin (ots) - Unternehmenslenker geraten massiv unter Druck. Verbraucher gehenauf die Straße. Regularien erhöhen sich. Kapitalkosten für Klimasünder steigen.Die Reaktionen auf den Klimawandel zwingt Unternehmen zum Handeln und gefährdetProfitabilität vieler.Doch allein die Ermittlung ihrer Emissionen ist für viele Unternehmenkostspielig und langwierig. Teure externe Berater, überforderte Mitarbeiter undewig andauernde Projekte sind an der Tagesordnung.Klima.Metrix launcht jetzt eine Lösung aus vorhandenen Unternehmensdaten denCO2-Fußabdruck automatisiert zu ermitteln und stellt diese zurDigital-Life-Design Konferenz erstmalig vor."Wir wissen, dass immer mehr Unternehmen unter Druck geraten und reagierenmüssen oder wollen. Daher befähigen wir sie jetzt einfach & schnell und vorallem kostengünstig ihren Fußabdruck zu ermitteln" sagt Co-Gründerin NadineMichalske, COO. "Ob sie diesen dann reduzieren oder kompensieren wollen oder nurreporten müssen, wir helfen ihnen bei der Lösung ihrer Probleme mithilfe vonTechnologie."Ganz einfach aus vorhanden Unternehmensdaten wird der CO2-Footprint nachgängigen Standards errechnet wie beispielweise dem Greenhouse Gas Protokoll oderder ISO 14064. Nur ohne teure Experten, wenig internen Aufwänden und somitwesentlich günstiger und schneller als über herkömmliche Methoden.Max Winkler, CEO und Head of Tech: "Mithilfe von Technologie können wirbeispielsweise aufwendige Eingabeprozesse ersetzen. Sowohl die notwendigenunternehmensspezifischen Daten wie auch entsprechende Emissions-Referenzwertez.B. vom Umweltbundesamt liegen bereits vor. Die Herausforderung ist, dieseDaten zu harmonisieren und zugänglich zu machen. Neben regelbasierten Systemenspielen auch Maschine-Learning Prozesse eine Rolle."Das erfahrene Team hat die letzten Monate intensiv an der Technologiegearbeitet, die nun bei ersten Kunden zur Anwendung kommt. SeriengründerBurckhardt Bonello von dem Company Builder Foundfair unterstützt als Investorund Mit-Initiator. Weitere Investoren werden in Kürze bekannt gegeben.https://klimametrix.global/Pressekontakt:Nadine Michalske+49 1575 8283193nadine@klimametrix.globalWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140449/4495644OTS: Klima.MetrixOriginal-Content von: Klima.Metrix, übermittelt durch news aktuell