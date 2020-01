"Klickwinkel Videowettbewerb" der Vodafone Stiftung: Zahl der Einreichungen in der zweiten Wettbewerbsrunde deutlich gestiegen

Berlin/Düsseldorf (ots) -- Knapp 350 Schülerinnen und Schüler haben sich an dem Wettbewerbunter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten beteiligt - 56Prozent mehr als im Vorjahr- Die 100 Teilnehmenden mit den interessantesten Video-Beiträgennehmen am Klickwinkel Makeathon für digitale Medien undDemokratie am 22. März 2020 in Berlin teil- Die Jury aus prominenten Medienmachern entschied heute über dieTeams, die bei der Preisverleihung am 23. März in Berlinausgezeichnet werdenIm Rahmen der zweiten Wettbewerbsrunde des Klickwinkel Videowettbewerbs derVodafone Stiftung Deutschland haben sich knapp 350 Schülerinnen und Schüler mit87 Video-Beiträgen engagiert - eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Diemeisten Einsendungen stammten dabei aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen undBrandenburg. In diesem Jahr haben sich die Jugendlichen in ihren Videosinsbesondere mit den Themen Umweltschutz, Mobilität und Rassismusauseinandergesetzt.Die 100 Teilnehmenden mit den interessantesten Video-Beiträgen sind Teil des"Klickwinkel Makeathon für digitale Medien und Demokratie" am 22. März 2020 inBerlin, der ganz im Fokus gemeinsamer Workshops und Projekte rund um das ThemaMedienkompetenz steht. Die nach Berlin geladenen Schüler-Teams stammen aus achtBundesländern - Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Auf derPreisverleihung am 23. März in der Astor Film Lounge in Berlin werden dann dieüberzeugendsten Teams ausgezeichnet und der Öffentlichkeit vorgestellt.Jury-Mitglied Eva Schulz, Journalistin und Moderatorin von "Deutschland3000",formuliert anlässlich der Jury-Sitzung: "Persönlichkeiten wie Greta Thunberg,Rezo oder auch Philipp Amthor haben uns im vergangenen Jahr gezeigt, wie sehrjunge Stimmen die öffentliche Diskussion bereichern können, indem sie Debattenauslösen und helfen, uns eine Meinung zu bilden. Deswegen freut es michbesonders, dass die Initiative Klickwinkel immer mehr junge Menschen erreichtund ihnen eine Plattform bietet, um eigene Themen auf die Agenda zu setzen."Die Initiative Klickwinkel wendet sich gegen Desinformation und Hasskommentareund setzt sich für die Förderung einer offenen und vielfältigen Meinungsbildungim Internet ein. Die Schirmherrschaft hat Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier übernommen.Der Klickwinkel Videowettbewerb richtet sich an Jugendliche von 14 bis 19 Jahrenmit Wohnsitz in Deutschland. Die Teilnehmenden sollen ihre Alltagswelt verlassenund Themen entdecken, die Menschen in ihrer Umgebung bewegen. In einemselbstproduzierten Video sollen unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt, Faktenund Hintergründe recherchiert und konstruktiv nach Lösungsansätzen für diedargestellten Probleme gesucht werden. Für Lehrerinnen und Lehrer bietetKlickwinkel regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen zu den Themen Social Media,Falschinformationen und Videoproduktion mit dem Handy an.Die JuryDer Jury gehören fünf prominente Medienmacher an, die sich aktiv für eine offeneGesellschaft und eine starke Demokratie einsetzen: Mirko Drotschmann(MrWissen2Go), Eva Schulz (Deutschland3000), Sophie Passmann (DIE ZEIT, SPIEGELDaily, Neo Magazin Royale), Daniel Budiman (Rocket Beans Entertainment) undMoritz Müller-Wirth (DIE ZEIT).Die PartnerInitiiert wurde der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidentenvon der Vodafone Stiftung Deutschland. Kooperationspartner sind die Hochschulefür Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), Teach First Deutschland undZEIT für die Schule.Alle Informationen zum Wettbewerb auf www.klickwinkel.dePressekontakt:LAURA SCHUBERTProjektbüro Klickwinkelbei der Vodafone Stiftung DeutschlandBehrenstraße 18, 10117 BerlinTelefon +49 172 1015 700Mail info@klickwinkel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53198/4507550OTS: Vodafone Stiftung Deutschland gGmbHOriginal-Content von: Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuell