Klick, klick, Glück: 25-jähriger Oberfranke ist Sieger-Chance-Rentner - zehn Jahre 5.000 Euro monatlich für Internet-Spielauftrag

München (ots) - Wenige Klicks, viele Euros! Auf diesen Nenner kannman das Glück eines 25-jährigen Internet-Spielteilnehmers ausOberfranken bringen, der sich seit der Ziehung am letzten SamstagSieger-Chance-Rentner nennen darf."Ich könnte mir vorstellen, meine eigene Firma zu gründen", nannteder gelernte Mechaniker im Gespräch mit LOTTO Bayern als möglicheInvestition in seine berufliche Zukunft.Auf lotto-bayern.de hatte er seinen GlücksSpirale-Spielauftrag miteinem Kreuz im "Ja"-Feld der Zusatzlotterie und der gezogenenGewinnzahl 935289 abgegeben und bekommt deshalb ab sofort zehn Jahrelang jeden Monat 5.000 Euro aufs Konto überwiesen.An der "Sieger-Chance" hatte der frisch gebackene Rentner mit dreiEuro zusätzlich zu seinem GlücksSpirale-Einsatz teilgenommen.Zwei Gewinne in Höhe von 10.000 Euro gingen ebenfalls nach Bayern,je einer nach Baden-Württemberg und Berlin.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente vonmonatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitereGeldgewinne von bis zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmerdie Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofortfür zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euround weitere Gewinne in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:Oliver AlbrechtUnternehmenskommunikationPresse- und Öffentlichkeitsarbeit________________________________LOTTO BayernTheresienhöhe 1180339 MünchenTel.: 089/28655-586Mobil: 0174/3004722mailto:oliver.albrecht@lotto-bayern.deOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell