Klick für Klick zum Hauskredit: Immer mehr Immobilienkäufer gestalten ihre Finanzierung online mit / Jeder dritte Baufinanzierungsinteressent bei Interhyp nutzt interaktiven digitalen Service

München (ots) - Digitale Services im Internet wie Interhyp Home erlaubenKreditnehmern zunehmend, die eigene Finanzierung mitzugestalten. Das neugelaunchte, interaktive Portal Interhyp Home werde mittlerweile von jedemdritten Baufinanzierungsinteressenten genutzt, berichtet Deutschlands größterVermittler privater Baufinanzierungen Interhyp. Die Benutzerführung nimmt dieKunden an die Hand, zeigt Schritt für Schritt, was zu tun ist, was sie nochbrauchen und wo sie am besten sparen können. Dabei werden Prozesse,Anbietervergleiche und Spareffekte visualisiert. "Durch eine klare und ingewisser Weise spielerische Herangehensweise wird das von vielen als schwierigempfundene Thema Baufinanzierung leichter verständlich", sagt Mirjam Mohr,Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp, Deutschlands größtemVermittler privater Baufinanzierungen. Der Berater könne dabei an jeder Stellezu Rate gezogen werden, telefonisch oder auch in der persönlichen Beratung aneinem Interhyp-Standort. Mirjam Mohr: "Eine Immobilienfinanzierung bleibt fürviele Menschen die weitreichendste finanzielle Entscheidung im Leben. Unser Zielist es, dass unsere Kunden diese Entscheidung mit einem guten Gefühl treffen.Deshalb möchten wir sie umfassend informieren und Schwieriges leicht begreifbarmachen - und ihnen Möglichkeiten geben, ihre Finanzierung aktiv mitzugestalten."Mit dem Login gelangen die Baufinanzierungsinteressenten von der InterhypWebsite aus hinein in Interhyp Home - und werden als erstes willkommen geheißenin ihrem "digitalen Zuhause der Baufinanzierung". Hier können die Besucher derWebsite ihren Weg zur eigenen Immobilie antreten - indem sie die Daten zu ihremObjekt und die Parameter zur gewünschten Finanzierung angeben. Dazu gehören zumBeispiel die monatliche Rate oder die Laufzeit des Kredits.Immobilieninteressenten können dort für ihre Wunschimmobilie gleich konkreteaktuelle Angebote von verschiedenen Banken vergleichen - genauso wie dieFinanzierungen für verschiedene Häuser oder Wohnungen. Gerade bei derschwierigen Immobiliensuche in den Großstädten kann es derzeit sehr sinnvollsein, verschiedene Wunschimmobilien und die damit verbundenen Finanzierungshöhenmiteinander zu vergleichen.Die Kunden erfahren zudem, welche Unterlagen sie genau brauchen und können diesegleich online hochladen. Sie werden laufend informiert, wo sie sich auf dem Wegzur persönlichen Finanzierung befinden, was noch fehlt und wie sie sparenkönnen. Optimierungsmöglichkeiten bei der Finanzierungsstruktur werden erkannt,Tipps und Empfehlungen werden eingeblendet. "Der Kreditnehmer erhält Vorschlägeund kann testen, wie sich beispielsweise Konditionen verbessern lassen. Ersieht, dass kleine Stellschrauben große Wirkung entfachen können", sagt MirjamMohr. Die Angebote, die die Interhyp-Finanzierungsberater aufgrund der Angabender Kunden oder auch gemeinsam mit ihnen erstellen, können jederzeit abgerufenund verglichen werden.Auf der Suche nach der richtigen Finanzierung helfen auch sogenannte digitaleZwillinge. Dabei handelt es sich um datenbasierte Online-Doubles, also digitalenKreditzwillinge, die ähnliche Daten in Bezug auf die finanziellen Möglichkeitenoder das Finanzierungsvorhaben aufweisen. "Die Digitalisierung erlaubt esImmobilienkäufern und Bauherren, das eigene Vorhaben in einer bisher nicht dagewesenen Art und Weise objektiv mit anderen zu vergleichen. Das hilft bei derSelbsteinschätzung und kann zu wichtigen Fragen und Erkenntnissen führen",erklärt Mohr.Auch die Berater profitieren von den neuen Möglichkeiten des Dialogs und derKundeninformation, so Mohr. Der Mensch als Experte, Berater und Begleiter bleibeweiter unverzichtbar. "Das persönliche Beratungsgespräch wird durch dendigitalen Service ergänzt und unterstützt", sagt die Expertin. "UnsereErfahrungen zeigen: Die Menschen wünschen sich weiterhin eine persönlicheBeratung, schätzen aber den Mehrwert der digitalen Unterstützung."Weitere Informationen zu Interhyp Home zeigt ein aktuelles Video von Interhypunter https://youtu.be/Z79fTvtBH8g auf youtube.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt anden Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler undinstitutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2018 einBaufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe dieLeistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenzihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.