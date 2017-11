Kletterpartien und Gipfelsiege bei Turnaround-Aktien!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, am vergangenen Freitag hatte ich die große Ehre, anlässlich der Anlegermesse „World of Trading“ in Frankfurt einen Vortrag mit dem Titel „So funktioniert Turnaround-Trading“ zu halten. Gastgeber war die HypoVereinsbank, die dort in diesem Jahr das „HVB Trader Base-Camp“ aufgeschlagen hatte. In der wie ein Basislager im Himalaya...