Kletter-Demonstration an drei Ministerien: Greenpeace prangert Untätigkeit der Union beim Klimaschutz an

Berlin (ots) - Gegen das weitere Ausbremsen dringend nötigerMaßnahmen zum Schutz des Klimas protestieren Greenpeace-Aktivistinnenund -Aktivisten heute am Tag der Offenen Tür der Bundesregierung. ImInnenhof des Wirtschaftsministeriums, gegenüber desVerkehrsministeriums und an der Fassade desLandwirtschaftsministeriums haben sie ein Banner mit Portraits vonMinister Peter Altmaier (CDU, Wirtschaft), Minister Andreas Scheuer(CSU, Verkehr) und Ministerin Julia Klöckner (CDU, Landwirtschaft)gehängt. Darunter steht: "Klimanotstand - Wir ruinieren IhreZukunft". "Die Folgen der Klimakrise sind nicht mehr zu übersehen.Doch ausgerechnet die Union, die für den Klimaschutz zentraleMinisterien besetzt, würgt mit ihrem Zaudern jeden Fortschritt ab",sagt Greenpeace-Energieexperte Niklas Schinerl. "Die Regierung willsich heute der Öffentlichkeit präsentieren. Dabei gehört auch zurWahrheit, dass die Union den dringend nötigen Fortschritt beimKlimaschutz blockiert und so die ökologische und wirtschaftlicheZukunftsfähigkeit Deutschlands aufs Spiel setzt."Wirtschaftsminister Altmaier hat auch gut ein halbes Jahr, nachdemdie Kohlekommission ihren Ausstiegsplan vorgelegt hat, noch keineneinzigen der besonders klimaschädlichen Meiler abgeschaltet. Parallelist der Ausbau der Windenergie unter Altmaier dramatischeingebrochen. Damit bringt der Wirtschaftsminister tausendeArbeitsplätze und einen zukunftsfähigen Wirtschaftszweig in Gefahr.Verkehrsminister Scheuer lehnt wirksame Maßnahmen wie einen Ausstiegaus dem Verbrenner und ein Tempolimit ab. Er setzt stattdessen aufteure und ökologisch bedenkliche Maßnahmen wie alternativeKraftstoffe aus Pflanzen und Strom, deren Einsparpotenzial höchstumstritten ist. Landwirtschaftsministerin Klöckner wiederum lehntkategorisch ab, das Problem der klimaschädlichen Massentierhaltunganzugehen. Wie die drei Minister Fortschritte beim Klimaschutzverhindern, hat Greenpeace in einem Papier zusammengestellt:https://bit.ly/2KDIJeGHeutiger Koalitionsausschuss diskutiert Klimaschutz-PläneAb Sonntagnachmittag trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU) mit den Parteivorsitzenden von Union und SPD imKoalitionsausschuss. Beim Treffen im Bundeskanzleramt wird es auch umKlimaschutz gehen. Die Parteivorsitzenden wollen das weitere Vorgehenbeim Klimaschutz besprechen, bevor im September das Klimakabinett einGesamtpaket beschließt. Bislang liegen die Vorstellungen der Parteienin zentralen Punkten wie etwa der Ausgestaltung eines Preises für CO2weit auseinander. Selbst grundsätzliche Aspekte wie verbindlicheCO2-Ziele für einzelne Bereiche wie Verkehr oder Industrie und das imKoalitionsvertrag zugesagte Klimagesetz sind umstritten. "Vor allemdie Union ist beim Klimaschutz orientierungslos", so Schinerl. "Wirbrauchen keine irrlichternde Union, sondern Tempo und Mut beimKohleausstieg und dem ökologischen Wandel von Verkehr sowie Forst-und Landwirtschaft."