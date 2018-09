Stuttgart (ots) - Fans aufgepasst: Es gibt wieder Neuigkeiten vonBibi und Tina. Und zwar einen spannenden Sammelband mit tollemPferdewissen als Extra und jede Menge Geschichten vom Martinshof imhandlichen Format. Also beste Unterhaltung und Leseförderung fürLeseanfänger und Erstleser der ersten bzw. zweiten Klassenstufe.Langeweile kennen die Bewohner des Martinshofs nicht. Kein Wunder!Denn neben der ganzen Arbeit, die auf einem Pferdehof so zu tun ist,müssen sie ständig unerwartete und spannende Abenteuer meistern. Zweider beliebtesten Geschichten hat Klett Lerntraining jetzt in einemBuch zusammengefasst. In "Pferde, Spaß und Abenteuer!" gibt es fürErstleser der zweiten Klasse nicht nur die spannenden Geschichten"Tinas großes Turnier" und "Der große Streit" zu lesen. Die tollenPferde-Infos aus dem Buch machen die Leserinnen und Leser auch nochzu richtigen Pferde-Experten.Ideal für unterwegs oder für den Geburtstag: Die Abenteuer vonBibi und Tina im kleinen Format. Zu einem topPreis-Leistungs-Verhältnis gibt es jetzt auch viele Geschichten inPocket-Größe für unterwegs. Natürlich auch mit dem beliebtenHufeisen-Quiz, das mit gezielten Fragen das Textverständnisüberprüft.Seit über 20 Jahren zeigen Bibi und Tina mit ihren spannenden, aufLeseanfänger und Erstleser zugeschnittenen Pferdegeschichten, wieeine optimale Leseförderung aussieht. Die große Fibelschrift undkurze, gegliederte Zeilen ermöglichen schnelle Lese-Erfolge. Der hoheBildanteil garantiert Spaß und motiviert zusätzlich.Den Sammelband "Pferde Spaß und Abenteuer!" inklusive Pferde-Infosgibt es ab sofort für 9,00 EUR und die kompakten Geschichten fürunterwegs für je 3,99 EUR bei Klett Lerntraining unterwww.klett-lerntraining.de und im Buchhandel.Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bestellungen unterpr@klett-lerntraining.de!Pressekontakt:Jakob SchönPR-Agentur Prospero Münchenpr@klett-lerntraining.deTel.: +49-89-273383-19Original-Content von: PONS GmbH, übermittelt durch news aktuell