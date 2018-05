Kleinunternehmungen benötigen auch IT Sicherheit (FOTO)

Chur (ots) -First Security Technology AG lanciert eine Cyber Security Lösung,die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde. Das Bedürfnisnach mehr IT Sicherheit in KMUs führte zu einer sehr starkenNachfrage bei der First Security.IT-Schwachstellen-Management oder in Englisch VulnerabilityManagement ist das am stärksten aufkommende Themengebiet in derIT-Sicherheit. Die Meldungen von Schaden verursachenden Angriffen aufFirmen nehmen dramatisch zu.Keine Branche beleibt verschont, vermeintlich gut geschützteUnternehmen trifft es genauso wie kleine Firmen und der Höhepunkt derAngriffe scheint noch nicht erreicht zu sein.Was ist eine Cyberattacke und wie funktioniert sie?Eine Cyberattacke oder auch Cyberangriff genannt, ist eingezielter elektronischer Angriff, ausschliesslich im virtuellenCyberraum, der über eine Netzwerkverbindung erfolgt. In der Regelrichtet sich ein Angriff gegen einzelne Computer oder ganzeIT-Systeme. Ziel der Hacker ist meistens Geld zu verdienen. Wie grossdas Unternehmen ist, spielt dabei keine Rolle.Es gibt mehrere Arten einer Cyberattacke, wobei seit einiger Zeit,häufiger Ransomware zum Zuge kommt. Dabei gelangten diese überverseuchte Links oder Sicherheitslücken in die Systeme. Sobald dasSchadprogramm eingedrungen ist, verschlüsselt es alle vorhandenenDateien und die Cyberkriminelle können Lösegeld erpressen, daher auchder Name. Ransom steht im englischen für Lösegeld.Wie kann man das Risiko eines erfolgreichen Angriffes minimieren?«In den letzten Jahren stellten wir vermehrt fest, dass kleineUnternehmen sich der Gefahr der Cyberkriminalität nicht bewusstwaren. Oft dachten sie, dass sie sowieso zu klein sind um Angegriffenzu werden, bis es ein unschönes Erwachen gab.» sagt Pascal Mittner,CEO der First Security Technology.Die First Security Technology AG bietet bereits erfolgreich eineumfangreiche Schwachstellen Lösung für mittlere und grössereUnternehmungen an. Durch die optimierte Lösung FS Cyber Controlmöchte das Schweizer Unternehmen die Bedürfnisse der kleinen Firmenmit 10 bis 50 Mitarbeiter, die meistens ein geringeres Budget undWissen für IT-Sicherheit haben, gerecht werden.Mit dem FS Cyber Control, wird die IT-Infrastruktur vonunerlaubten Zugriffen geschützt in dem IT-Schwachstellenidentifiziert und gesammelt werden. Die Prüfung des internenIT-Netzwerkes und des externen Zugriffes aus dem Internet erfolgtregelmässig, umfassend und vollautomatisch. Die daraus resultierendenReports sind für alle Empfänger, unabhängig der Geschäftsebene undIT-Kenntnisse, einfach zu verstehen, damit schnell die richtigenMassnahmen eingeleitet werden können um die Risiken zu minimieren.«Endlich haben kleine Unternehmen erkannt, dass auch sie von denHackern nicht sicher sind. Sie nehmen nun ihre Verantwortung war ihreIT-Infrastruktur vollumfänglich zu schützen. Wir erhielten in denletzten Monaten sehr viele Anfragen, so dass wir unserEntwickler-Team ergänzt haben und noch weitere Talente in derEntwicklung gesucht werden», ergänzte Paulo Steiner, CTO.Nähere Infos zur First Security Technology AG und deren Produktefinden Sie unter www.first-security.com.Pressekontakt:Claudia GonçalvesSales & Marketing ManagerFirst Security Technology AGGürtelstrasse 117001 ChurT +41 81 250 44 44sales@first-security.comOriginal-Content von: First Security Technology AG, übermittelt durch news aktuell