„Kleinste Wochenverlierer“ TecDAX: RIB Software, Qiagen und CompuGroup Medial

Was bisher nur beim DAX der Fall war, trifft in dieser Woche auch den TecDAX: Kein einziger Wert im deutschen Technologieindex schafft es in der abgelaufenen Handelswoche (KW11) ins Plus. Angesichts eines Wochenverlusts beim TecDAX von 460 Punkten bzw. 16 Prozent auf 2.360 Punkte wenig verwunderlich.

Bei den zwei "Top-Performern" handelt es sich zudem mit RIB Software (-2,4 Prozent auf 28,00 Euro)



