Kleinkinder sind Hochrisikogruppe bei Brandverletzungen

Jährlich werden deutschlandweit über 30.000 Kindermit thermischen Verletzungen ambulant und 6.000 Kinder stationärbehandelt. Verbrühungen, Feuer und Flammen, Kontaktverbrennungen,Strom sowie Verpuffung und Explosion führen zu gesundheitlichenSchäden mit oft lebenslanger Beeinträchtigung. Der Unfallschwerpunktliegt klar im häuslichen Umfeld. Eine Auswertung des Arbeitskreises"Das schwerbrandverletzte Kind" zeigt, dass Säuglinge und Kleinkindereine Hochrisikogruppe darstellen. Der Arbeitskreis ist unter dem Dachder Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin (DGV) in engerZusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie(DGKCH) organisiert.Die Auswertung bezieht sich auf ca. 1.200 Patienten inspezialisierten Kliniken. 75 Prozent der jungen Patienten sind zumZeitpunkt der Aufnahme jünger als vier Jahre. Das Säuglings- undKleinkindesalter stellt somit eine Hochrisikogruppe dar. 70 Prozentder Kinder haben eine Verbrühung und Jungen sind laut der Auswertungim Vergleich zu Mädchen doppelt so häufig wie Mädchen betroffen.Die altersabhängigen Verhaltensmuster zu kennen und zuberücksichtigen, ist der erste Baustein, das Risiko eines thermischenUnfalls zu verringern. Typischerweise dominieren in derHochrisikogruppe Verbrühungen durch heiße Flüssigkeiten. Schon derInhalt einer Tasse genügt, um 30 Prozent der Körperoberfläche eines 0bis 4-jährigen Kindes zu verletzen. In den letzten Jahren haben vorallem Unfälle mit Schnellwasserkochern durch Ziehen am herabhängendenStromkabel dramatisch zugenommen. Das typische Verletzungsmusterbesteht in einer Verbrühung von Gesicht, Rumpf und Oberschenkeln.Kleinkinder wollen ihre Umwelt erforschen, ergreifen, um zubegreifen, sie bewegen sich blitzschnell und wissen nicht, wasgefährlich ist und was nicht. Sie wachsen rasch und oft wird von denEltern nicht rechtzeitig realisiert, dass Dinge, die gestern nochnicht möglich waren, heute schon mit Leichtigkeit vollbracht werden.Die Verhaltensweisen der Kinder sind oft nicht vorhersehbar und ausSicht der Erwachsenen unlogisch. Besondere Gefahrenmomente entstehendann, wenn Eltern durch andere Beschäftigungen abgelenkt sind.Kontaktverbrennungen, Strom und Verbrennungen mit Feuer betreffenetwas ältere Kinder, die durch ihre Neugier durch Zündeln mitStreichhölzern und Kerzen in Kontakt mit Feuer geraten. Diehäufigsten Zündquellen für Textilbrände sind außerdemAdventsgestecke, Laternen und Wunderkerzen, Zigaretten, Gasflammenund der Holzkohlegrill. Insbesondere der Einsatz vonBrandbeschleunigern führt jedes Jahr zu erheblichen Verletzungendurch Verpuffung vor allem im Gesicht. Der unvorsichtige Gebrauch vonBöllern und Feuerwerkskörpern bei Jugendlichen führt oft zu schwerenVerbrennungen, Augenverletzungen und Hörschäden.Prävention und spezialisierte zeit- und fachgerechte Behandlungsind die Schlüsselfaktoren, Komplikationen und lebenslangeStigmatisierung betroffener Kinder zu vermeiden. Experten desArbeitskreises "Das schwerbrandverletzte Kind" treffen sich deshalbjährlich zu einer Jahrestagung und diskutieren über neueBehandlungsverfahren, Narbentherapie und neuesteForschungsentwicklungen. Innovative Behandlungsmethoden brauchenengagierte Ärzte, um sich zu etablieren. Auch in diesem Jahr werdenForschungsergebnisse zu innovativen Wundauflagen oder demenzymatischen Debridement diskutiert sowie Konzepte schmerzarmerVerbandswechsel durch virtuelle Realität vorgestellt.Das sogenannte "Medical Needling" ist ein großer Fortschritt inder Behandlung von Narben. In einem Workshop werden Tipps und Tricksder Anwendung praxisnah vermittelt. Trotz aller Erfolge in derArbeit wissen alle Betroffenen und Behandler, dass psychosozialeLangzeitfolgen nach thermischen Verletzungen leider nicht immervermeidbar sind. Die beste Behandlung ist die Vermeidung! Unfällesind keine Zufälle! Gemeinsam mit Patientenvertretern wie Paulinchen - Initiative für brandverletzte Kinder e.V. möchten die Experten aufdie Folgen thermischer Verletzungen im Kindesalter hinweisen undgleichzeitig vor den Unfallgefahren warnen.Die 26. Jahrestagung des Arbeitskreises "Das schwerbrandverletzteKind" findet am 25./26.05.2018 unter organisatorischer Leitung derKlinik und Poliklinik für Kinderchirurgie der Charité -Universitätsmedizin Berlin statt.