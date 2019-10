Kleines Paradies im Lager: Shelter Now fördert Zentrum für jesidische Waisen / Traumatisierte Kinder im Nord-Irak erfahren Gemeinschaft, Achtung und Ermutigung

Braunschweig (ots) - Es ist ein kleines buntes Paradies mitten imstaubigen Flüchtlingslager bei Baadre im Nord-Irak: Im Kinderzentrumspielen und lernen rund 90 Mädchen und Jungen. Sie alle sind Jesidenund haben durch den Terror der IS-Milizen ihre Eltern verloren. Dasinternationale christliche Hilfswerk Shelter Now unterstützt denBetrieb des von Mitarbeiterinnen einer Kirchengemeinde getragenenZentrums ab sofort mit monatlich 2.500 Euro und übernimmt damit dieHälfte der Kosten.Rund 8.000 Flüchtlinge, die sich 2014 vor dem Terror gegen dieJesiden in der Region Sindschar gerettet hatten, leben in dem Campbei der Kleinstadt Baadre. "Man mag sich nicht vorstellen, was dieseMenschen erlebt haben", sagt der deutsche Shelter Now-Direktor UdoStolte. Die in dem "Child Center" betreuten Kinder zwischen fünf und15 Jahren seien schwer traumatisiert. Ihre Eltern starben bei denKämpfen oder wurden durch den IS hingerichtet.Seit 18 Monaten betreibt das Zentrum im Flüchtlingslager Baadre.Helen, die Leiterin, sieht bei den Jungen und Mädchen bereitserhebliche Veränderungen: "Sie haben ein Strahlen in ihren Augen, dassie durch die fürchterlichen Erfahrungen mit den IS-Schergen verlorenhatten." Werte wie gegenseitige Achtung, Hilfe in Schwierigkeiten,Trost und Ermutigung, wollen Helen und ihre Mitarbeiterinnenvermitteln.Acht jesidische Lehrerinnen, die selbst im Flüchtlings-Camp leben,arbeiten mit den Kindern in Anlehnung an die Grundsätze derMontessori-Pädagogik. Das Zentrum verfügt über gutes pädagogischesMaterial, mit dem sich die Kleinen einzeln, paarweise oder in Gruppenbeschäftigen. Bereits vor dem Einstieg in die regelmäßige Förderungdes "Child Centers" hatte Shelter Now den Lehrerinnen eineFortbildung in Traumabewältigung ermöglicht und Geräte für denSpielplatz gekauft.Shelter Now-Direktor Stolte kündigte an, dass in Baadre demnächstauch das geplante Zentrum zur Traumabewältigung für ehemaligeIS-Sklavinnen starten kann. Die offizielle Genehmigung liege jetztvor. "Damit bauen wir die bisher nur ambulant betriebene Traumaarbeitwesentlich aus", erläuterte Stolte. In einer geschützten Umgebungkönnten die Mädchen und Frauen Gemeinschaft erfahren, handwerklicheFertigkeiten erlernen und an Musik- und Sportkursen teilnehmen.Shelter Now rechnet damit, dass in den nächsten zwei Jahren etwa 400Frauen an den Angeboten teilnehmen.Spendenkonto: Norddeutsche Landesbank, IBAN DE65 2505 0000 00025230 58Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mitKoordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es inPakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in derAutonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation inDeutschland lautet "Shelter Now Germany e.V.". Shelter Now finanziertseine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Dieeffiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Nowdurch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) mit demSpendensiegel bescheinigt.Pressekontakt:Shelter Now Germany e.V., Telefon: 0531/88 53 95-7, info@shelter.de,www.shelter.deOriginal-Content von: Shelter Now Germany e.V., übermittelt durch news aktuell