Kleines Haus ganz groß - Wohntrend Tiny Houses exklusiv bei Tchibo! (FOTO)

Hamburg (ots) -Weniger Wohnfläche, mehr Lebensqualität: Minimalismus im Alltagist ein angesagter Lifestyle aus den USA. In Kooperation mit derSchreinerei Heinz Diekmann GmbH bietet das Handelsunternehmen Tchiboab dem 15. Mai bis zum 26. Juni erstmals drei exklusive,bezugsfertige Tiny Houses ab 39.000 Euro an. Direkt zum Angebot: TinyHouses bei Tchibo.Tiny Houses sind mobile Häuser im Miniformat. Die Idee dahinter:Sich von unnötigem Schnickschnack befreien, flexibel sein undglücklicher wohnen. Denn die Häuser bieten auf minimalerQuadratmeterzahl alles, was es zum Leben braucht: Küche, Dusche,Couch und Bett. Egal ob als Feriendomizil, Kreativraum oder ständigesZuhause - dank des cleveren Innenraumkonzepts lassen sich zahlreicheVisionen realisieren. Besitzer dürfen sich darüber hinaus aufmaximale Freiheit freuen. Denn die Tiny Houses liegen auf einemAnhänger und können so problemlos den Standort wechseln. Der Käuferentscheidet also, ob er den Traum vom Haus am See oder von dereigenen Alpenhütte verwirklicht.Tchibo ist das erste Handelsunternehmen in Deutschland, das denminimalistischen Wohntrend aufgreift. Mit der Schreinerei Diekmannhat der Hamburger Konzern einen kompetenten Partner gefunden, der denTiny House-Trend in Deutschland maßgeblich prägt und jetzt für Tchibodrei exklusive Modelle entwickelt hat:- Tiny House I: Ein gemütlicher Bau mit Spitzdach, bietet mit 10Quadratmetern Wohnfläche plus kleiner Veranda und StauflächeSchlafplatz für zwei Personen und kostet in der Grundversion39.999 Euro.- Tiny House II: Ein moderner Flachdachbau, bietet auf zwei Etageneine Wohnfläche von 15,8 Quadratmetern und verfügt über vierSchlafplätze. Die Grundversion ist für 49.999 Euro erhältlich.- Tiny House III: Bietet in der ersten Etage eine Wohnfläche von16,4 Quadratmetern plus ein Schlafloft unterm Spitzdach mit 4Quadratmetern. Vier Personen können hier übernachten. DieGrundversion kostet 59.999 Euro.Alle drei Holzhäuser bieten eine hohe Stabilität, sind hochwertiggedämmt und beheizbar. Im Preis enthalten ist ein verkehrstüchtigerAnhänger, mit dem das mobile Heim überallhin transportiert werdenkann. Besonderer Vorteil für Tchibo Kunden: Sie erhalten einenkostenlosen Farbanstrich im Wert von bis zu 3.000 Euro.So geht es zum Tiny House:- Ab dem 15. Mai online über alle Angebote informieren unter:www.tchibo.de/tinyhouses.- Die Häuser sind bis zum 26. Juni verfügbar.- Telefonisch oder per Mail unverbindlich Informationsmaterialdirekt bei unserem Kooperationspartner Heinz Diekmann GmbHanfordern oder Beratungstermin vereinbaren.- Die Experten des Fachbetriebs setzen sich umgehend mit denInteressenten in Verbindung.Der neue Wohntrend kommt aus den USA. Nachdem viele Jahrzehntelang ein großes Haus als Statussymbol galt, definieren sichinzwischen viele Menschen über persönliche Freiheit und einenindividuellen Lebensstil. Der Trend hat jetzt auch Deutschlanderfasst. Immer mehr Personen begeistern sich für das Leben aufkleinem Fuß. Entweder als dauerhaftes Zuhause, weil der Traum vomEigenheim so keine jahrelange Verschuldung bedeutet. Oder alstemporäre Lösung, zum Beispiel für einen Aufenthalt an einem anderenWohnort. Viele nutzen die Tiny Houses zudem als Ferien- oderWochenendhaus - mit festem Standort oder mobil. Gleichzeitig bietendie kleinen Häuser viele Vorteile für gewerbliche Zwecke,beispielsweise als Arbeitszimmer, als mobiler Ausstellungsraum oderals Pop-up-Friseursalon.Unser exklusiver PartnerDie Schreinerei Heinz Diekmann GmbH ist ein Familienbetrieb indritter Generation mit mehr als 60-jähriger Tradition. SeineExpertise bei Fenstern, Türen, Markisen und Überdachungen lässt dasUnternehmen auch in die Entwicklung der Tiny Houses einfließen. Zudemwerden bei der Produktion ökologische, nachhaltige und zertifizierteWerkstoffe verwendet und liefern so ein Produkt höchster Qualität. Soein Angebot gab es noch nie bei Tchibo.Weiteres Bildmaterial finden Sie in unserem Tchibo Media Centerunter dem Thema Non Food.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.dewww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogwww.twitter.com/tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell