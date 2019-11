"Kleines Eisenpferd" in Schwarz und Gold ziert neue Münze der Royal Canadian Mint

Finanztrends Video zu Goldpreis



Ottawa (ots/PRNewswire) - - Fast 400 Jahre, nachdem das CanadianHorse von den Siedlern Neufrankreichs nach Kanada gebracht wurde,wird das "kleine Eisenpferd", das beim Aufbau einer Nation geholfenhat, auf einer Münze der Royal Canadian Mint aus reinem Silber mitPlattierung aus Gold und Schwarzrhodium verewigt. Die auffällige, vomKünstler Claude Thivierge aus Saint-Zotique (Quebec) gestaltete Münzezeigt zwei Pferdeköpfe, die wie ein Yin-und-Yang-Symbol angeordnetsind. Sie würdigt die bedeutende Rolle dieser einzigartigenPferderasse in der kanadischen Geschichte. Auf der Vorderseite glänztdas Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II in Gold vor einemdunklen Hintergrund aus Rhodium. Diese außergewöhnliche Münze istneben zahlreichen neuen Angeboten ab heute erhältlich.Darüber hinaus greift die Mint mit der 2019 25-Cent Coin - FirstCanadian in Space nach den Sternen. Es ist die allererstetri-metallische Gedenkmünze anlässlich Marc Garneaus historischenFlug mit dem Space Shuttle Challenger im Jahr 1984. Ein äußerer Ringaus Bronze, ein innerer Ring aus Kupfernickel und ein Kupferkernsymbolisieren die verschiedenen Schichten der Erdatmosphäre undzeigen jedes Detail von Tony Biancos Interpretation der Challenger,als sie beim Start vor 35 Jahren in die kanadischen Geschichtsbüchereinging. Die Münze wird in einem farbenfrohen Etui mit einerpersönlichen Botschaft von Garneau geliefert. Das Design erinnert andas spezielle Missionsemblem, das er auf seinem Raumanzug trug.Zurück auf der Erde, feiert die Mint mit einem Paar Gedenkmünzendie 25. Saison des aktuellen NBA-Meisters Toronto Raptors. StolzeFans der kanadischen Sportgeschichte können sich über eine1-oz.-Silbermünze mit dem Originallogo der Raptors und eine25-Cent-Münze aus vernickeltem Stahl freuen, verziert mit demunverkennbaren aktuellen Krallenlogo in einem Präsentationsetui, aufdem ein Goldsiegel zur Feier der NBA-Meisterschaft 2019 prangt.Weitere großartige Münzen, die in diesem Monat im Shop erhältlichsind:- Die 2019 $200 Ultra High Relief Pure Gold Coin - Purely BrilliantCollection: Forevermark Black Label Square, eine Münze der KünstlerChris Reid und Rosina Li mit einem echten Diamanten imQuadratschliff;- Die 2020 $50 Fine Silver Coin - Christmas Train, die neueste Münzeder Mint mit einem beweglichen Silberelement;- Die 2020 $50 Fine Silver Coin - Real Shapes: The Caribou, eine neueMünze in Form der Profilansicht des Rentierkopf-Designs der25-Cent-Münze;- Die 2019 $500 Pure Gold Coin - 40th Anniversary of the Gold MapleLeaf, handgefertigt aus fünf Unzen 99,99 % Reingold;- Die 2019 $2,500 Pure Gold Coin - Into the Light: Lion, eineEin-Kilo-Münze, die ein Gemälde des gefeierten Wildlife-KünstlersRobert Bateman mit einem Motiv der afrikanischen Savanne zeigt;- Die 2020 5-Cent Bronze Coin - The Canadian Home Front: The VictoryNickel in Erinnerung an die Tombak-Version der 5-Cent-Münze(Kupfer-Zinn), die während des Zweiten Weltkriegs in Umlauf war, umwertvolles Nickel für den Kriegseinsatz der Alliierten zu sparen;- Die 2019 $30 Fine Silver Coin - Majestic Birds in Motion: GoldenEagles aus der Hand des Künstlers Pierre Leduc;- Die 2020 $20 Fine Silver Coin - Holiday Cookies mit einemLebkuchenmann in venezianischer Glaskunst;- Die 2019 $3 Fine Silver Coin - Celebrating Canadian Fun andFestivities - Aurora Borealis aus der Hand von Steve Hepburn; und- Die 2019 $5 Fine Silver Coin - Zodiac Series: Sagittarius,entworfen von Jori Van Der Linde.Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zujedem Produkt besuchen Sie die Seite "Shop" auf www.mint.ca. Bilderder Münzen finden Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2633244-1&h=764972984&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2633244-1%26h%3D2811228630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252F3t5oa3b8ovqdd2a%252FAADLs0fZwat8nDv3cptwZzhUa%253Fdl%253D0%26a%3Dhere&a=hier).Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter1-800-267-1871 in Kanada,1-800-268-6468 in den USA oder auf der Website der Mint bestelltwerden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mintin Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlernund Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischenPostfilialen erhältlich.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, diefür die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzenverantwortlich ist. Die Mint ist als eines der größten undvielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breitePalette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damitverbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. WeitereInformationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungenfinden Sie unter www.mint.ca. 