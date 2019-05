Kleines Bad? Große Wirkung! / ELEMENTS-Expertin Rita Janssen mit Ratschlägen und Tricks - für den Traum in Keramik und Acryl auf nur sieben Quadratmetern (FOTO)

Stuhr (ots) -Das Durchschnittsbad der Deutschen bringt es, das hat dieVereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft ermittelt, auf aktuell 9,1Quadratmeter. Der Mittelwert macht's deutlich: Es geht größer - abereben auch viel kleiner. Doch auch wer nur sechs oder siebenQuadratmeter zur Verfügung hat, dem stehen alle Optionen offen, umsein persönliches Traumbad bald sein Eigen zu nennen. Auf Wellness,Komfort und Design verzichten? Mitnichten! "Es ist manchmal zwarschon eine kleine Herausforderung, um auf einer solchen Fläche einegroße bodenebene Walk-in-Dusche oder auch einen großzügigenWaschplatz mit viel Stauraum unterzubringen - aber es ist machbar",verrät Bad-Expertin Rita Janssen von ELEMENTS, dem mit 240Ausstellungen größten Badausstatter bundesweit. Gerade in kleinenRäumen werden, anders als früher, als es noch hieß "Kleines Bad,kleine Fliesen", heute vor allem großformatige Fliesen eingesetzt.Häufig werde auch nur in den eigentlichen Nassbereichen gefliest. Unddabei nur noch im Duschbereich raumhoch. Farbtechnisch dominierenWeiß, Schwarz und Grau. Akzente werden zudem nicht selten durch ander Wand verlegte Bodenfliesen gesetzt. Ein neuer Trend sei, so RitaJanssen, die Wände mit einer Spachteltechnik zu versehen. Das habeden Vorteil, dass das Bad fugenlos ist und damit - das freut denHausmann wie die Hausfrau - sehr reinigungsfreundlich wird.Dusche und Wanne in Kombination, viel Licht und StauraumDusche oder Wanne - was ist ratsam im kleinen Bad? Janssen: "Heutewird bei der Sanierung oft die Badewanne ausgebaut und dafür einegroße Dusche installiert. Aber es gibt auch Alternativen. Wie dieWanne mit eingebauter Duschzone. Oder die Wanne mit Tür - bei dieserVersion kann man baden und eben nach Bedarf auch duschen." In SachenStauraum wird der Waschtisch-Unterschrank bevorzugt; aber auch einschöner Spiegelschrank oder ein seitlich neben dem Waschtischplatzierter Hochschrank sind denkbar. Mit der passenden Beleuchtunglässt sich auch das kleine Bad in Szene setzen: Durch eine abgehängteDecke können Downlights gesetzt werden, die eine angenehmeLichtstimmung schaffen. Und indirektes Licht sorgt für ein besonderesAmbiente. Wie auch extra beleuchtete Wandnischen. Was das Bad am Endenoch individueller macht? Rita Janssen hat auch hier die passendenTipps parat: "Accessoires und Dekorationsgegenstände hauchen aucheinem kleinen Bad Persönlichkeit ein. Wie schöne Wandbilder, Kerzenoder Vasen. Natürlich gehen auch Pflanzen, die in fensterlosen Räumenbestehen können, wie das Einblatt oder die Schusterpalme."Über ELEMENTSELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuenHeizung. Besucher profitieren deutschlandweit in über 240Ausstellungen von der geballten Kompetenz des ELEMENTS-Teams ausFachhandwerk und Badverkäufern sowie rund um die Uhr von einerOnline-Plattform, die fundierte Informationen sowie interaktiveServicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfiguratorbereit hält. Das ELEMENTS Konzept steht für eineRundum-sorglos-Betreuung mit klarer Orientierung, persönlicherAnsprache und umfassendem Service. Die individuelle Beratung machtdabei stets den Unterschied, ob in der Badausstellung oder imheimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt bis zur finalenÜbergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTSjederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.Pressekontakt:Erik TrümplerCommunications ContorAn der Riede 128816 StuhrTel.: +49 421 2029 - 113Fax: +49 421 2029 - 270erik.truempler@communications-contor.deOriginal-Content von: ELEMENTS, übermittelt durch news aktuell