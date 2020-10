Kleinere Übernahme: SAP kauft Anbieter von Kundenbindungsplattform

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP baut sein Geschäft in der Cloud mit einer kleineren Übernahme in den USA aus.



Mit Emarsys werde ein Anbieter von Kundenbindungsplattformen übernommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Walldorf mit. Angaben zum Kaufpreis oder andere finanzielle Details machte der Dax-Konzern nicht. Emarsys habe mehr als 1500 Kunden weltweit und mehr als 800 Mitarbeiter in 13 Niederlassungen. Zum Vergleich: SAP hat etwas mehr als 100 000 Mitarbeiter und 440 000 Kunden. Stimmen die Aufsichtsbehörden zu, so soll die Übernahme bis zum Jahresende abgeschlossen sein./zb/ssc/jha/