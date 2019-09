Erfurt (ots) -Von Störchen aufgezogen, macht sich der kleine Spatz Richard aufnach Afrika, um allen zu beweisen, dass auch er ein wahrer Storchist. KiKA zeigt "Überflieger: Kleine Vögel - großes Geklapper" (NDR)am 4. Oktober 2019 um 19:30 Uhr in LOLLYWOOD.Weil der Spatz Richard als Waise bei einer Storchenfamilieaufwächst, ist er fest davon überzeugt, selbst ein Storch zu sein.Doch als die anderen im Herbst Richtung Süden ziehen, müssen sie ihmseine wahre Identität beichten: Auf die lange, gefährliche Reise nachAfrika kann er als Spatz auf keinen Fall mitkommen. Aber Richardmöchte seiner Familie beweisen, dass er ein richtiger Storch ist.Mit Hilfe von Eule Olga, die zwei Persönlichkeiten hat, sowieeines exzentrischen Wellensittichs, der sich für einen Musikstarhält, reist er den Störchen hinterher. Auf ihrem Weg bestehen dieFreunde viele Abenteuer, und in Afrika angekommen kann Richard seinerStorchenfamilie schließlich zeigen, dass aus ihm zwar kein echterStorch, aber ein großer, starker Spatz geworden ist, der es sichverdient hat, wieder in seine Familie aufgenommen zu werden.Mit viel Witz, ungewöhnlichen Charakteren und vielenunterhaltsamen Momenten erzählt die Komödie auf kurzweilige Art undWeise, wie jede*r viel aus sich machen kann, wenn man nur nicht denGlauben an sich und die eigenen Träume verliert.Das Abenteuer "Überflieger: Kleine Vögel - großes Geklapper" (NDR)ist ein Film für die ganze Familie und beschließt den Programmakzentzum Welttierschutztag am 4. Oktober 2019 ab 19:30 Uhr. Der Film istnach der Ausstrahlung auch im KiKA-Player zu finden. VerantwortlicherRedakteur beim NDR ist Holger Hermesmeyer.Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presseloungeunter www.kika-presse.de abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell