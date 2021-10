Kleiner Tipp: Gazprom profitiert

Liebe Leser,

am heutigen Sonntag werden Sie nicht handeln können. Dennoch sollten Sie vor der neuen Woche die Situation am Gasmarkt betrachten. Es sieht allen Medienberichten nach so aus, als würde sich die Lage nicht mehr verbessern. Die Gaspreise werden stabil bleiben oder sogar steigen. Es gibt ein Unternehmen, das sich damit viele Feinde macht – und profitiert. Dies ist das russische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung