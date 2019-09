"Kleine lustige Krabbler" lassen sich nicht im Stich / Premiere der Animationsserie (ZDF) ab 18. September bei KiKA

Erfurt (ots) - Der schusselige Heini Hummel hat seinen Talismanverloren, die fleißige Ameise Anna benötigt dringend Urlaub undFalter Walter muss unbedingt seine Malblockade überwinden. Nur gut,dass im Insektendorf alle füreinander da sind. KiKA zeigt diePremiere der Animationsserie "Kleine lustige Krabbler" (ZDF) ab 18.September täglich um 18:15 Uhr.Rund um den Palast von Bienenkönigin Marylin hat jeder seineAufgabe. Da wäre zum Beispiel Grille Gregor, königlicher Berater undhilfsbereiter Alleskönner. Oder Marylins Kammerdiener Klaus, derständig bemüht ist, Ordnung in die Dinge zu bringen. Die Wespe Wendy,Cousine und ewige Widersacherin der Königin, sowie die PlagegeisterSphynx und Senior Silbermotte hingegen sorgen gern für Unfrieden. Injeder Folge findet sich ein anderes Mitglied der Gemeinschaft ineiner misslichen Situation wieder und Gregor ist zur Stelle, um dieHarmonie im Insektendorf wieder herzustellen.Ob Freundschaften, Streitigkeiten oder die Überwindung vonÄngsten: "Kleine lustige Krabbler" (ZDF) erzählt anhand eineraufwendig gestalteten Insektenwelt die kleinen und großen Sorgen vonGrundschüler*innen mit viel Humor und Einfühlungsvermögen. DasBesondere: In jeder Folge wird ein eigens für die Serie komponiertesLied vorgestellt, das eng mit der jeweiligen Handlung verknüpft ist.Die CGI-animierte Serie mit dem französischem Originaltitel "Lesdrôles de petites bêtes" basiert auf den liebevoll gestaltetenKinderbüchern des Autors und Illustrators Antoon Krings und auf demCGI-animierten Kinofilm aus dem Jahr 2017, der in Frankreich eingroßer Erfolg war. Die Produzenten konnten so die opulente Gestaltungdes Films übernehmen und mit den Geschichten um Bienenkönigin Marylinund Grille Gregor in Serie gehen."Kleine lustige Krabbler" von der französischen ProduktionsfirmaMethod Animation ist eine Koproduktion mit ZDF, ZDF Enterprises,Bidibul Productions und France Télévisions. VerantwortlicheRedakteurin beim ZDF ist Franziska Guderian.Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presseloungeunter kika-presse.de abrufbar. Eine Folge zur Ansicht finden Sie hierim Bereich "Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell