Neckarsulm (ots) - Im Rahmen der von der Schwarz Gruppeinitiierten Plastikstrategie REset Plastic arbeitet Lidl konsequentdaran, Plastik einzusparen. Dadurch will das Unternehmen denPlastikeinsatz bei Eigenmarkenverpackungen bis 2025 um 20 Prozentreduzieren. Die bereits optimierten Verpackungen kennzeichnet Lidltransparent mit dem "verantwortlicher verpackt"-Logo.Beispiele für beständige Reduktion des Plastikeinsatzes- Jährlich 87,5 Tonnen spart der Verzicht auf Wasserplatten beiTopfkräutern.- Der Verzicht auf die Plastikschale bei derPassionsfrucht sowie die Verwendung einer dünneren Folie beimChinakohl spart jährlich 86 beziehungsweise 32 Tonnen Plastik ein.- Jährlich insgesamt 262 Tonnen Plastik werden beiEigenmarkenverpackungen im Frischfischsortiment reduziert. Dasentspricht einer durchschnittlichen Einsparung von 13,7 Prozent proVerpackung.- Bei verschiedenen Sorten der tiefgekühlten PommesFrites der Lidl-Eigenmarke "Harvest Basket" konnte dierecyclingfähige Folie um durchschnittlich 21 Prozent verringertwerden.- Für die Herstellung der Eistee- und Saftverpackungen derEigenmarke "Solevita" werden elf Prozent weniger Plastik benötigt.Zudem bestehen die Flaschen aus durchschnittlich 55 ProzentRezyklat, sind dadurch besonders nachhaltig und teilweise bereitsmit dem Lidl-eigenen "verantwortlicher verpackt"-Logogekennzeichnet."verantwortlicher verpackt"-Logo auf immer mehrLidl-EigenmarkenverpackungenMit der Verpackungskennzeichnung "verantwortlicher verpackt" machtes Lidl seinen Kunden einfacher nachzuvollziehen, inwieweit die neuenProduktverpackungen im Vergleich zu den bisherigen optimiert werdenkonnten. Für aktuell 170 Eigenmarkenverpackungen, darunter Joghurt,Saft, Smoothies, Wurstaufschnitt und diverse andere Wurst- undFleischprodukte ist die Kennzeichnung mit dem "verantwortlicherverpackt"-Logo geplant beziehungsweise bereits erfolgt. Auf derVerpackungsrückseite können Verbraucher konkret nachvollziehen,welche der folgenden Kriterien die optimierte Verpackung erfüllt:- Recyclingfähigkeit von mindestens 80 Prozent- Rezyklatanteil von mindestens 30 Prozent- Einsatz von alternativen Materialien- Einsparung von Volumen oder Gewicht des Verpackungsmaterialsvon mindestens 10 ProzentWeitere Infos unter: http://ots.de/f7AJgtREset Plastic:Die Schwarz Gruppe, die mit den Handelssparten Lidl und Kauflandzu den international größten Handelsunternehmen gehört, ist sichihrer Verantwortung für die Umwelt bewusst und nimmt diese wahr. MitREset Plastic hat sie eine ganzheitliche, internationale Strategieentwickelt, die sich in fünf Handlungsfelder gliedert: Vermeidung,Design, Recycling, Beseitigung sowie Innovation und Aufklärung. Damitwird die Vision "Weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe"Wirklichkeit. Mehr unter: www.reset-plastic.comÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.