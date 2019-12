Kleine Unternehmensberatungen überflügeln die großen

Berlin (ots) - 'Capital' präsentiert exklusiv neue Hidden-Champions-Studie:Kunden bewerten mittelständische Beratungsfirmen auf vielen Feldern besser alsdie PlatzhirscheBerlin, 18. Dezember 2018 - Kleine Unternehmensberatungen sind oft besser alsgroße. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der WissenschaftlichenGesellschaft für Management und Beratung (WGMB), die das Wirtschaftsmagazin'Capital' (Ausgabe 1/2020, EVT 19. Dezember) exklusiv präsentiert. In derStudie, die auf der Befragung von 765 Kunden der Beratungsfirmen beruht, wirdden Spezialfirmen auf vielen Feldern höhere Kompetenz im Vergleich zu den großenbescheinigt. So sind kleine Firmen der Umfrage zufolge besser bei der Umsetzungvon konkreten Maßnahmen, bei der Kommunikations- und Teamfähigkeit und zudemdeutlich günstiger im Preis als die Platzhirsche wie McKinsey, Boston Consultingund andere.Der Studie zufolge können die Kleinen demnach auch beim Fachwissen mit denGroßen mithalten. Lediglich bei theoretischen Fähigkeiten (Analyse,Branchenkenntnisse, Vordenkertum und Methoden) liegen die Großen vorn. "Oftbraucht der Kunde nicht den brillanten Denker, sondern jemanden, derstrukturiert arbeitet", sagte Studienleiter Dietmar Fink gegenüber 'Capital'.Fink leitet die WGMB und lehrt Betriebswirtschaft in Bonn. Gerade bei denstrukturierten Aufgaben seien die kleineren Beratungsgesellschaften aber besser,ergänzte Fink.In der Gesamtwertung siegt zum dritten Mal in Folge die MünchnerUnternehmensberatung Berylls, die sich auf die Auto-Industrie spezialisiert hat.Auf Platz zwei folgt Horn & Company, eine Spezialberatung für Banken undVersicherungen. Erst danach kommen die großen bekannten BeratungsfirmenMcKinsey, Boston Consulting und Bain.Die vollständige Untersuchung kann bei der WGMB in Bonn angefordert werden:studien@wgmb.orgPressekontakt:Lutz Meier, Redaktion 'Capital',Tel. 030/220 74-5127E-Mail: meier.lutz@capital.dewww.capital.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8185/4472609OTS: Capital, G+J WirtschaftsmedienOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell