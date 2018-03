Kleine Übungen am Steuer sorgen für Entspannung

Baierbrunn (ots) - Wer lange Auto fährt oder im Stau steht, sollteder Gesundheit zuliebe zwischendurch die Sitzposition leicht ändernund den Körper aktivieren. "Dadurch wird die Durchblutung gefördertund der Kreislauf angeregt", erläutert der Präsident der DeutschenGesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), ProfessorIngo Marzi, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Er empfiehltkleine Übungen, die sicherheitshalber beim Stand im Stau erfolgensollten. Dazu werden einzelne Muskelgruppen für fünf bis zehnSekunden angespannt, ohne dass man sich dabei bewegt. "Armmuskelnlassen sich anregen, indem die Hände das Lenkrad fest umschließen undder Fahrer dabei die Muskeln kurz anspannt und wieder lockerlässt",so Marzi. "Auch die Handmuskeln werden beim kurzen, festen Zupackenund wieder Loslassen am Lenkrad aktiv." Selbst das Anspannen derKaumuskeln fördert dem DGOU-Präsidenten zufolge die Durchblutung.Gegen Nackenverspannung hilft das Rollen des Kopfes. Mit einemKatzenbuckel und anschließendem Herausstrecken der Brust entspanntsich der Körper weiter, ebenfalls durch das An- und Entspannen desRückens. Auch ein aktives Bewegen der Schultern nach oben, vorn undhinten sowie anschließendes Lockern löst Verkrampfungen. DieRumpfmuskultur lässt sich durch Anspannen der Beckenmuskulaturanregen. "Bei Schmerzen in den Beinen hilft es, die Füße im Stau ganzvon den Pedalen zu nehmen, fest aufzutreten und die Zehen nach obenzu ziehen", sagt Marzi.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell