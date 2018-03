Kleine Tiere - ganz groß: Inforadio und Naturkundemuseum taufen vier neue Tierarten

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Kleine Tiere - ganz groß" riefInforadio vom rbb in Kooperation mit dem Naturkundemuseum Berlin dieHörerinnen und Hörer zum Namenswettbewerb auf. Vier Tierartenerhalten nun einen Namen, bestehend aus jeweils zwei Wörtern: Dererste Teil ist durch den Gattungsnamen vorbestimmt. Beim zweiten Teilwar Erfindungsreichtum gefragt. "Getauft" werden eine Schabenwespe,ein Wespen-Fanghaft, eine Süßwasser-Garnele und ein Kurzflügelkäfer.Eine Expertenjury hat nun gemeinsam mit einer ausgewähltenInforadio-Hörerin aus den mehr als 250 Einsendungen den passendenNamen für jedes Tier gefunden.Der Käfer heißt Scopaeus arfakmontium. Sein Name bezieht sich aufden Fundort der neuen Art im Arfak-Gebirge in West Papua.Die Schabenwespe Ampulex fregata aus Singapur ist rot gefärbt wieein Fregattvogel.Die "Radiogesuchte", Euclimacia radioquaesentis, ist einWespen-Fanghaft aus Vietnam, von dem nur sechs Exemplare in denSammlungen des Museums für Naturkunde existieren.Die meisten Namensvorschläge kamen zu einer Süßwasser-Garnele ausSulawesi/Indonesien, die nun Caridina clandestina heißen wird. DerName verrät die Lebensweise im Verborgenen.Die ausgewählten Namens-Einsender freuen sich nun auf eine Führunggemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern desBerliner Naturkundemuseums in die Sammlungen und zu ihrenNamenspaten. Eine gemeinsame wissenschaftliche Publikation ist inArbeit, denn erst dann sind die Arten offiziell und verbindlichgetauft.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deWeitere Informationen unter rbburl.de/kleinetiereOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell