Kleine Teile gegen Langeweile: Mit Pixum Fotopuzzlen zuhause kreativ werden (FOTO)

Köln (ots) - Langeweile fördert häufig die Kreativität. Damit diese nicht einfach verpufft und sich spielerisch nutzen lässt, wird es gerade jetzt Zeit für ein neues Kreativprojekt - ein Pixum Fotopuzzle. An die schönsten Fotos, fertig, los!Tolle Erinnerungen an den letzten Urlaub oder die gemeinsamen Familienfeste lassen die eigenen Glückshormone geradezu tanzen. Umso schöner, wenn sich diese Glücksmomente spielerisch leicht auf einem Pixum Fotopuzzle verewigen lassen - und das mit bis zu 1.500 Teilen.So kommt der große Puzzle-Spaß garantiert auch bei den ganz Kleinen in der Familie auf und die gemeinsamen Stunden zu Hause verfliegen wie im Nu.Genau jetzt ist die richtige Zeit, um mit den Liebsten kreativ zu werden.Über die Pixum Website oder die kostenlose Pixum Fotowelt Software für den PC lassen sich kinderleicht Pixum Fotopuzzle gestalten, ebenso viele weitere tolle Geschenke wie Fotomagnete oder -tassen.Natürlich ist die Gestaltung auch mit dem Smartphone oder Tablet über die Pixum App möglich. Auf diese Weise lässt sich nebenbei und fast unbemerkt eine Fotoüberraschung für den Liebsten oder die Liebste vom heimischen Sofa aus kreieren und bestellen. Die unerwartete Überraschung sorgt garantiert für absolutes Herzklopfen.Wer mag, kann seinen Freunden oder Verwandten, die woanders wohnen, auch einfach ein Pixum Fotoprodukt nach Hause senden lassen. So kann man seinen Liebsten, trotz Entfernung, ganz nah sein.Weitere Ideen und Inspirationen rund um die Pixum Fotoprodukte unter https://www .pixum.de/fotogeschenke?p_ref=pr_kla_pressemitteilung_fotopuzzle_all&utm_source= pressemitteilung&utm_medium=pr_kla&utm_campaign=fotopuzzle&utm_content=all .