Unterföhring (ots) -Sie entfachen ein musikalisches Feuerwerk. Ihr Gesang reißt dieZuschauer von den Sitzen. Sie rühren mit ihren Stimmen zu Tränen.Kleine Talente, große Töne: In den Blind Auditions von "The VoiceKids" singen sich die kleinen Stimm-Diamanten in die Herzen derZuschauer und Coaches - ab Sonntag, 11. Februar 2018, um 20:15 Uhr inSAT.1. Wer kriegt die Titelverteidiger Nena und Larissa, "den Neuen"Max Giesinger oder Rekord-Sieger Mark Forster herum und landet ineinem der Coach-Teams?Vor allem Neu-Coach Max Giesinger - selbst 2011 Talent undFinalist bei "The Voice of Germany" - kann es kaum erwarten: "Vorsechs Jahren stand ich hier auf der 'The Voice'-Bühne zum ersten Malvor richtig großem Publikum. Inzwischen toure ich durch ganzDeutschland und spiele regelmäßig vor ausverkauften Hallen. Damalswar Nena einer der Coaches und jetzt sitze ich neben ihr. Das istschon sehr verrückt und eine große Ehre für mich. Aber vor allem freuich mich unglaublich, mit musikbegeisterten Kids Musik zu machen undsie in ihrer Kunst zu bestärken und zu fördern. Das wird tierisch!"Thore Schölermann und Debbie Schippers moderieren "The VoiceKids". Produziert wird die Musikshow von Talpa Germany."The Voice Kids" ab Sonntag, 11. Februar 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1