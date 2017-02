Unterföhring (ots) -20. Februar 2017. Ein kleiner Junge lächelt in die Kamera undpräsentiert seine blau-weiß-gestreifte Plastiktüte, die er zu einemargentinischen Fußballtrikot umfunktioniert hat. Sein größter Wunsch:Endlich ein echtes Trikot seines Idols Lionel Messi überstreifen. DasFoto verbreitete sich rasend schnell über die sozialen Medien. Messis"größter Fan" wird allseits gefeiert. Auch der Superstar selbsterfährt von der herzergreifenden Geschichte und will den Jungen zusich einladen. Doch die Suche nach dem Kleinen gestaltet sichschwierig ... "Jüngste Heldin" - diesen Titel hat die dreijährigeEmma Bazzard aus Großbritannien sich absolut verdient. Als ihrehochschwangere Mutter zu Hause die Treppen hinunterstürzt, ist dasLeben ihres ungeborenen Kindes in akuter Gefahr. Nur durch Emmasbeherztes Handeln erblickte der kleine George wenig später kerngesunddas Licht der Welt. Doch wie konnte die erst Dreijährige das Lebenihres Bruders retten? Diese und 19 weitere emotionale, faszinierendeund einzigartige Geschichten präsentiert Matthias Killing amMittwoch, 22. Februar 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1 in "21Schlagzeilen: Die jüngsten Helden der Welt". Matthias Killing:"Kinder sind immer so herrlich ehrlich und authentisch. Sie könnennur mit einem Lächeln unsere Herzen gewinnen und mit einer Träneunser grenzenloses Mitleid bekommen. Kinder sind unsere Zukunft.Deshalb ist jedes Kind dieser Welt für mich ein kleiner Held. ""Die jüngsten Helden der Welt" ist die erste von fünf neuen "21Schlagzeilen"-Ausgaben, die SAT.1 ab dem 22. Februar 2017 immermittwochs um 20:15 Uhr zeigt.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Dagmar Christadler Telefon +4989 9507-1185 Dagmar.Christadler@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Telefon +49 [89] 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell