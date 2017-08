Kleine Idee, großer Wirkung: Die #Saisonspende zur Fußballbundesliga verknüpft Leidenschaft und soziales Engagement - die UNO-Flüchtlingshilfe sagt Danke!

Bonn (ots) - Der Ball rollt wieder in der deutschenFußballbundesliga. Es war nur ein kleiner Einfall, den eine Nutzerinauf Twitter am vergangenen ersten Spieltag der Fußballbundesligahatte. Unter dem Hashtag #Saisonspende versprach sie als eineAnhängerin des 1.FC Köln, für jedes Tor Ihres Lieblingsspielers einenBetrag an eine Hilfsorganisation zu spenden.Es ist eine tolle Aktion: unter dem Hashtag #saisonspendeschlossen sich nämlich schnell zahlreiche Nutzer an, sodass sich dieIdee in der Community im Netz schnell verbreitete. Viele Fans machtenmit und es werden immer mehr. Auch die UNO-Flüchtlingshilfe wurde vonzahlreichen Fans mit einer Spende bedacht. "Die Idee ist nicht nurein kleiner Einfall, sondern ein kreatives Beispiele, wie sichLeidenschaft und soziales Engagement miteinander verbinden lassen",so Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe."Nur so kann Großes entstehen. Und wenn wir, als nationaler Partnerdes UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), erste Anlaufstelle für Menschensein dürfen, die unser weltweites Netzwerk unterstützen möchten, dannbleibt uns nichts anderes außer einfach nur Danke zu sagen. Weil jedeSpende zählt."Spendenkonto der UNO-Flüchtlingshilfe:UNO-FlüchtlingshilfeSparkasse KölnBonnIBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50 - BIC: COLSDE33Weitere Informationen und Spenden online:www.uno-fluechtlingshilfe.de/spendenPressekontakt:Peter Ruhenstroth-Bauer, Tel. 0228 - 90 90 86-10,prb@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Fl?chtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell