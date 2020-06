Kleine Firma aus Hannover erhält Exklusivität von SAMSUNG (FOTO)

Hannover (ots) - Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr - Diese Bereiche profitieren aktuell von der Kombination aus Samsungs Galaxy XCover FieldPro und TASSTAs T.Flex Applikation. Der Smartphone Hersteller hat das Softwarehaus TASSTA als Exklusivpartner in Deutschland für das Galaxy XCover FieldPro berufen. Diese Kooperation bietet dem Sicherheitsbereich eine Kommunikationsmöglichkeit, die es in einer derartig professionellen Art und Weise noch nicht gegeben hat .Im März brachte Samsung das robuste Outdoor Smartphone Galaxy XCover FieldPro auf den Markt. In Verbindung mit TASSTAs mobiler Applikation - T.Flex - ermöglicht das Gerät missionskritische Kommunikation mit einer zertifizierten Personen-Notsignal-Anlage (PNA) und einer am Gerät implementierten Alarmtaste gemäß den Anforderungen der Berufsgenossenschaft (DGUV112-139) für Alleinarbeitsplatzschutz. Durch diese Voraussetzungen profitieren vor allem Mitarbeiter von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.Um Notfälle und Krisen bewältigen zu können, kann eine effektive und stabile Kommunikation entscheidend sein. Mit dem Galaxy XCover FieldPro hat Samsung ein robustes Smartphone speziell für die Push-to-Talk-Kommunikation (PTT) entwickelt. TASSTAs missionskritische PTT-Lösung (MCPTT) entspricht dem ETSI 3GPP Standard. Somit ist TASSTA global einer der wenigen Anbieter und in Deutschland das einzige Unternehmen, das diese standardisierte Referenz anbietet."Die Mission Critical Push-to-Talk-Lösung von unserem Partner TASSTA ermöglicht Notärzten, Polizisten, Feuerwehrmitarbeitern und anderen Rettungskräften, sich untereinander auszutauschen - egal wie groß die Teams sind", sagt Sascha Lekic, Director IT & Mobile Communication B2B bei Samsung Electronics GmbH. Die Push-to-Talk-Taste ist für einen schnellen Zugriff an der Seite des Smartphones angebracht und auch mit Handschuhen aktivierbar. Im Notfall lässt sich über eine Alarmtaste an der Kopfseite mit einem Knopfdruck Hilfe anfordern, während zeitgleich die Standortdaten per Video und Sprache übermittelt werden.TASSTA konnte außerdem seit März diesen Jahres zahlreiche Hilfsorganisationen wie Krankenhäuser oder den Katastrophenschutz aus Italien, Frankreich, Deutschland und den Philippinen während der Corona-Krise unterstützen.Über Samsung ElectronicsSamsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, Netzwerk-Systemen, Speicher-, Halbleiter- und LED-Produkten. Entdecken Sie die neuesten Nachrichten im Samsung Newsroom unter news.samsung.com/de.Über TASSTAMit Sitz in Hannover bietet die TASSTA GmbH Sicherheits- und Kommunikationslösungen im Business-to-Business Bereich, die Krisenteams aus verschiedenen Branchen bei jedem Arbeitsschritt oder Vorfall sichern und unterstützen.TASSTA bietet Push-to-Talk Kommunikationslösungen entsprechend des ETSI 3GPP Standards für missionskritische Kommunikation. Unterstützt wird diese Lösung durch GPS- und Indoor-Lokalisierung, eine zertifizierte Personen-Notsignalanlage und Alarm-Funktionen, die in Notfällen unterstützen.Pressekontakt:General ManagerTASSTA GmbHKaveh HosseinzadehKniestrasse 2730167 HannoverGermanykh@tassta.com http://www.tassta.comTeam MarketingTASSTA GmbHMorlin GiebelKniestrasse 2730167 HannoverGermanymg@tassta.com http://www.tassta.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141482/4621185OTS: TASSTA GmbHOriginal-Content von: TASSTA GmbH, übermittelt durch news aktuell