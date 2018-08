Kleine Figur, große Geschichte / Wir feiern den 40. Geburtstag der LEGO® Minifigur (FOTO)

Billund/München (ots) -Im Jahr 1978 dominierte Discomusik die Charts, Mobiltelefone gabes noch nicht, und das Internet war noch mehr als ein Jahrzehntentfernt. Es war auch das Jahr, in dem die ersten LEGO® Minifigurenin Produktion gingen. Zurück in der Gegenwart, lässt sichfeststellen: Die ursprünglichen Charaktere haben sich fast genausosehr verändert wie die Welt um sie herum. Heute bietet die LEGOMinifigur unendliche Möglichkeiten für Rollenspiele. Anlässlich desdiesjährigen 40. Geburtstags einer der kleinsten Ikonen der Welt sindhier einige Meilensteine aus ihrer beeindruckenden Geschichte.Die Entwicklung der LEGO MinifigurAlles begann 1974, als die erste LEGO Figur eingeführt wurde, diehauptsächlich aus großen, quadratischen LEGO Steinen mit beweglichenArmen, aber unbeweglichen Beinen bestand. Darauf folgten im Jahr 1975Figuren mit massiven Torsos, unbeweglichen Armen sowie Beinen undohne Aufdrucke. Mit den LEGO Minifiguren, die wir heute kennen undlieben, hatten diese kaum etwas gemeinsam. Aber es dauerte nichtlange: 1978 begann ein neues Zeitalter der LEGO Minifiguren, die vonda an mit beweglichen Gliedmaßen und einfachen Gesichtszügen aus zweischwarzen Augenpunkten und einem schwarz aufgemalten Lächelnausgestattet waren. Im Jahr 2018 gibt es nun mehr als 650einzigartige Gesichter in der Kollektion, sodass Kinder mitverschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten spielen können -jederzeit und überall.Von 20 zu 8.000Zu Beginn gab es etwa 20 verschiedene LEGO Minifiguren, daruntereinen Polizeibeamten, einen Arzt, einen Feuerwehrmann, einen Ritterund einen Astronauten. In den vergangenen vier Jahrzehnten ist dieAnzahl der verfügbaren Minifiguren auf mehr als 8.000 gestiegen. Wenndie Weltbevölkerung in gleichem Maße gewachsen wäre, gäbe es jetztfast 144 Billionen Menschen auf der Erde!Die perfekte GrößeOhne Haare und Kopfbedeckung sind die LEGO Minifiguren genausohoch wie vier übereinandergestapelte LEGO Bausteine. Das bedeutet,dass sie perfekt in das LEGO Spielsystem passen. Stapelt man LEGOMinifiguren von Kopf bis Fuß übereinander, braucht man 20.750 vonihnen, um die Höhe des höchsten Gebäudes der Welt, des Burj Khalifain Dubai, zu erreichen.AlleskönnerIn den vergangenen Jahren haben die LEGO Minifiguren gezeigt, dasssie so ziemlich alles sein können. Von Piraten über Rettungssanitäterbis hin zu Ingenieuren, Elefantenpflegern, Tierärzten und Wikingern -es gab bereits unzählige verschiedene LEGO Minifiguren. Im Jahr 2011reisten sogar drei LEGO Minifiguren an Bord der NASA-Raumsonde Junoin den Weltraum. Aber eines blieb immer gleich: Egal auf welcheRolle, welchen Charakter oder welche Persönlichkeit Kinder beimSpielen Lust haben, es gibt auf jeden Fall eine passende Minifigur.Meister der VielfältigkeitDie traditionell gelbe Farbe des Kopfes der LEGO Minifigur wurdeübrigens aufgrund des Feedbacks aus Fokusgruppen in den frühen undmittleren 1970er-Jahren ausgewählt. Aus den Erhebungen ging hervor,dass Gelb gegenüber Weiß bevorzugt wurde. Seitdem sind die LEGOMinifiguren immer vielfältiger geworden: Im Jahr 2003 gab es dieersten Figuren mit natürlichem Hautton (Lando Calrissian von StarWars und NBA-Basketballspieler), und 2016 erschien die erste Figur imRollstuhl. Die LEGO Minifiguren haben auch ihren Teil zur Auflösungvon Geschlechterrollen beigetragen, indem Feuerwehrfrauen undweibliche Ninjas sowie Väter mit Babytragen auf den Markt gebrachtwurden. Letztendlich sollen die LEGO Minifiguren Kindern dieMöglichkeit geben, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen:männlich oder weiblich, Helm oder Haare, Sommersprossen oder Brille,was auch immer sie wollen. Und auch unsere Roboterfreunde fehlennicht: Zum Beispiel gibt es unter anderem viele C-3POs und R2D2s.Hollywood-StarDie LEGO Minifigur hat in einer Reihe von Hollywood-Blockbusternmitgespielt, darunter THE LEGO® MOVIE[TM] THE LEGO® BATMAN MOVIE[TM]und THE LEGO® NINJAGO MOVIE[TM]. Im Jahr 2007 ließ die LEGO Gruppesogar 10.000 C-3PO Minifiguren in Chrom-Gold fertigen, die anlässlichdes 30-jährigen Jubiläums von Star Wars zufällig auf Sets verteiltwurden.1978-2018: Freunde mit PräzisionFür die Produktion jeder LEGO Minifigur werden acht verschiedeneFormen verwendet. Zwei Sätze dieser Formen haben ein identischesDesign, sind jedoch seitenverkehrt, um jeweils die rechten und linkenArme und Beine der LEGO Minifigur zu fertigen. Die Präzision, die indiesen Elementen steckt, ist außergewöhnlich. Und da dieOriginalformen mit den heute verwendeten fast identisch sind, könnendie Minifiguren von 1978 mit den moderneren Charakteren von heutekombiniert werden.Mehr als nur eine FigurDie LEGO Minifiguren sind zwar dazu da, Spaß zu bereiten, aber siehaben auch einen tiefgründigen Hintergrund: Sie bieten eineunendliche Auswahl an Rollenspielmöglichkeiten und erlauben esKindern, erfinderisch zu sein, sich mit verschiedenen Emotionenauseinanderzusetzen und ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Sokönnen junge Menschen wichtige Schlüsselkompetenzen wie emotionaleIntelligenz, Kreativität und Kommunikation entwickeln - Fähigkeiten,die laut aktuellen Untersuchungen für den LEGO Play Well Reportentscheidend dafür sind, dass Kinder ihre eigene Zukunft erfolgreichgestalten können.Anlässlich des 40. Jubiläums findet am 27. und 28. August eineAktion in Berlin statt: Am Sony Center, Potsdamer Platz, stehenüberlebensgroße LEGO Minifiguren für individuelleGeburtstagsschnappschüsse bereit. Zudem verteilen LEGO Walking ActsGeschenke in Form von LEGO Minifiguren an alle Gratulanten (solangeder Vorrat reicht).Über die LEGO Gruppe:Die LEGO Gruppe ist ein Familienunternehmen in Privatbesitz mitFirmensitz in Billund, Dänemark, und Hauptniederlassungen in Enfield,USA, London, UK, Shanghai, China, und Singapur. Das Unternehmen wurdeim Jahr 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet und ist heute, nichtzuletzt durch den weltberühmten LEGO Stein, einer der weltweitführenden Spielwarenhersteller. Getreu dem Leitsatz "Only the best isgood enough" setzt sich das Unternehmen für die Entwicklung vonKindern ein und fördert und inspiriert die "Baumeister von morgen"durch kreatives Spielen und gleichzeitiges Lernen. LEGO Produktewerden auf der ganzen Welt verkauft und können online unterwww.LEGO.com entdeckt werden. 