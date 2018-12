Kleine Brandwunden optimal selbst versorgen

Baierbrunn (ots) - Ob durch Kerzen auf dem Adventskranz oderBöller und Wunderkerzen an Silvester - über die Feiertage steigt dieGefahr für Verbrennungen. Viele greifen bei einer Brandwundeautomatisch zum Eispack aus dem Tiefkühlschrank. "Wir raten davonab", betont der Präsident der Deutschen Gesellschaft fürVerbrennungsmedizin, Professor Henrik Menke, im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau". "Eine Verbrennung kann sich in den Stunden nachder Verletzung noch in den unteren Hautschichten ausbreiten. Und zuviel Kälte fördert diesen Prozess." Es genüge, so schnell wie möglichWasser über die Hautstellen laufen zu lassen - höchstens aber zehnMinuten. Zudem sollte das Wasser nicht zu kalt sein, "das hat auf dieHeilung keinerlei Effekt, lindert nur den Anfangsschmerz", sagt derChirurg.Vom Verarzten mit Hausmitteln aus dem Kühlschrank hält der Expertenichts: "Es ist ein Märchen, dass Fett, Zwiebelsaft, Olivenöl odergar Mehl helfen. Im schlimmsten Fall entzündet sich die Hautstelle."Ist die betroffene Stelle nur gerötet, leicht geschwollen und nichtgrößer als eine ganze Hand, lässt sich die Verbrennung gut selbstbehandeln. Hannelore Eitel-Hirschfeld, Apothekerin in Berlin,empfiehlt Brand- und Hydrogels. "Sie kühlen und fördern die Heilung,weil sie die Wunde feucht halten." Wer ein natürliches Produktbevorzugt, kann zu einer Salbe auf Arnika- oder Brennesselbasisgreifen. Sobald Brandblasen zu sehen sind, sollte man lautEitel-Hirschfeld lieber zum Arzt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell