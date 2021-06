Kleine Bewertung, große Rendite: Diese 2 Top-Aktien solltest du kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Redfin":

Kleine Bewertung, große Rendite: Das sollen heute die Stichworte für zwei Top-Aktien sein, die wir uns etwas näher ansehen möchten. Im Endeffekt kann man so etwas natürlich verschieden messen. Ausgangslage für heute ist jedoch die Marktkapitalisierung, die ein gewisses Potenzial beinhalten könnte. Oder die Basis für eine Vervielfachung, wenn ein Unternehmen für den Markt noch zu klein ist.

Aber verlieren wir besser keine weitere Zeit: Kleine Bewertung und große Rendite ist für heute die Marschroute. Hier sind die zwei Top-Aktien, die zumindest eine solide Chance auf einen solchen Mix ermöglichen können.

Kleine Bewertung, große Rendite: Die Redfin-Aktie

Eine erste Top-Aktie, auf die die Wörtchen kleine Bewertung, große Rendite zutreffen könnten, ist die Redfin-Aktie (WKN: A2DU22). Wenn wir die Marktkapitalisierung in den Fokus rücken, so fällt uns zum jetzigen Zeitpunkt ein Börsenwert von 6,27 Mrd. US-Dollar auf. Ohne Zweifel könnte das für den größeren Gesamtmarkt einfach noch zu wenig sein.

Redfin ist im Markt der digitalen Immobiliendienstleistungen zwar nicht der einzige Akteur. Trotzdem ist die Mission, Maklerdienstleistungen zu digitalisieren und zu vereinfachen, gigantisch. Ein anvisierter Gebührenrahmen von 1,5 % ist zudem definitiv konkurrenzfähig mit analogen Maklerleistungen und einer Gebühr von 6 % des Verkaufswertes. Ermäßigt sind sogar 1 % möglich, wenn man sein nächstes Haus gleich mit über Redfin kauft. Alleine diese Ausgangslage könnte mit der kleinen Bewertung eine große Rendite versprechen. Vor allem, wenn die Digitalisierung des Immobilienwesens gelingt.

Der Clou der Redfin-Aktie ist jedoch das iBuyer-Segment. Wenn es der digitale Immobilienkonzern schaffen sollte, mehr und mehr Verkäufer zum Verkaufen ihrer Häuser direkt an Redfin zu bringen, könnte diese Sparte rein quantitativ ein gigantisches Wachstum bringen. Sollte es das Unternehmen schaffen, dieses Angebot irgendwann einmal profitabel zu betreiben, könnte das eine Neubewertung auslösen. Wir sehen daher: Mit Blick auf die günstige Bewertung ist jede Menge Potenzial für eine große Rendite vorhanden. Die Aktie könnte sich auch aufgrund des gigantischen Immobilienmarktes bei einer glückenden Investitionsthese noch vervielfachen.

fuboTV: Ein Streaming-Sportwunder?

Auch für die Aktie von fuboTV (WKN: A2QBYF) gilt: kleine Bewertung mit einem großen Potenzial für Rendite. Bleiben wir zunächst bei der Marktkapitalisierung. Der Börsenwert liegt gerade einmal bei 4,5 Mrd. US-Dollar. Ein ebenfalls geringer Wert, der mittel- bis langfristig noch rasant wachsen könnte.

Das Unternehmen fuboTV bedient im Streaming-Markt eine Nische: nämlich die von Sportereignissen und Events. Und bedient dabei die großen US-amerikanischen Sportligen, aber auch andere internationale Events. Eine Ausrichtung, die ein großes Marktpotenzial besitzt. Sportveranstaltungen und Streaming sind schließlich auch in den USA eine Wucht. International könnte es noch Raum zum Expandieren geben.

Die Aktie von fuboTV ist dabei alles andere als risikolos. Auch andere Streaming-Akteure könnten in diesem speziellen Markt und in die Nische vordringen. Möglicherweise auch finanzstärkere, die die Margen enger werden lassen. Sollte es fuboTV jedoch gelingen, sich in dieser Nische als Nummer eins zu etablieren und das eigene Geschäft mittel- bis langfristig profitabel skalieren können, dürfte das jetzige Bewertungsmaß zu günstig sein. Eine kleine Bewertung könnte mit Blick auf den Megatrend-Markt des Streamings auch hier eine große Rendite versprechen.

Der Artikel Kleine Bewertung, große Rendite: Diese 2 Top-Aktien solltest du kennen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Redfin. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Redfin und empfiehlt fuboTV, Inc, sowie die folgenden Optionen: Short August 2021 $65 Put auf Redfin.

Motley Fool Deutschland 2021