Kleine Anbieter bringen große Politik in Versuchung

Berlin (ots) - "Kleine Anbieter wie die AWO verbünden sich alsArbeitgeber mit der Gewerkschaft ver.di und weiten Teilen derPolitik, um jeglichen Preiswettbewerb in der Altenpflege zuunterbinden. Klar ist bereits heute, wer das angestrebteRundum-sorglos-Paket bezahlen soll. Höhere Kosten werden auf diepflegebedürftigen Menschen, auf die Angehörigen und auf dieSozialhilfeträger abgewälzt. Notfalls soll dann auch noch der Beitragzur Sozialversicherung erhöht werden und damit die Kosten auf alleVersicherten übertragen werden", so Bernd Meurer, Präsident des bpa.Dahinter steht das Bestreben, durch staatliche Interventionkonkrete Gehälter festzulegen. Solche übergriffige Politik scheint indem Feld der Pflege momentan populär zu sein nach der Devise: VielGeld bringt viele Pflegefachkräfte. Politik lässt sich von kleinenTrägergruppen instrumentalisieren. Dabei übersteigt die Nachfragenach pflegerischer Versorgung längst das vorhandene Angebot.Wettbewerbsnachteile von Wohlfahrtsverbänden, in denen durchAusgründungen Tarifbindung häufig nur behauptet wird, bestehentatsächlich nicht. Wie sonst wäre zu erklären, dass bei einem Anteilder Wohlfahrtsverbände an den Pflegeheimen von etwa 55 % nur 20 % derPflegeheime tarifgebunden sein sollen? Leerstehende Pflegeheime wegenangeblich hoher Personalkosten sind ein Phantom.Meurer weiter: "Mit den Arbeitsvertragsrichtlinien desbpa-Arbeitgeberverbandes werden Gehälter empfohlen, die problemlos indie offenbar politisch gewünschte Größenordnung zwischen 2.500 und3.000 Euro passen." Mündige Mitarbeiter suchen in einemArbeitnehmermarkt die für sie passenden Arbeitsbedingungen.Lohndumping hat hier keinen Platz.Die Aufgabe der Bundesregierung darf nicht bei konkreterTarifpolitik liegen. Sie muss die Finanzierungsfähigkeit der Pflegesichern, mit einem Einwanderungsgesetz das Gewinnen qualifizierterFachkräfte unterstützen und alles unternehmen, damit durchAusbildungsreformen die Zahl der dringend benötigten Fachkräfte nichtkünstlich dezimiert wird.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Herbert Mauel, Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell